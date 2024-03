Sachwertanlagen – investieren mit Köpfchen

Das Invest in Sachwertanlagen kann schon eine gute Idee sein. Doch was ist, wenn man den Verstand ausschaltet, der eigenen Sammelleidenschaft nachgibt und sein Geld in exotische Sachwerte steckt? Kunstwerke oder Autos aus den guten alten Zeiten liegen im Trend – ein Mercedes Roadster aus den 60ern wird mit über einer Millionen Euro gehandelt – sicher eine gute Sachwertanlage. Man kann auch Handtaschen, Autogrammkarten, Uhren oder gebrauchte Sneaker etwa von Basketballstar Michael Jordan an Land ziehen, die werden immerhin mit 200.000 Euro gehandelt. Auch exotische Zierfische sind in Sachen Wertsteigerung ganz oben und in manchen Kreisen sehr beliebt – nur geht es da in Sachen Wildfang immer mit rechten Dingen zu? Diese Sachwertanlagen können exorbitant im Wert steigen, man kann aber genauso gut auch komplett hereinfallen – wer kann hier seriöse Renditen vorhersagen? Da empfehlen wir nach wie vor die konservative Sachwertanlage, gemanagt von seriösen und hochprofessionellen Managern – damit ist man immer auf der sicheren Seite. Investieren mit Köpfchen ist angesagt. Ob Aktienfonds, Immobilienfonds, Edelmetalle, national oder international, risikofreudig oder eher konservativ – in der aktuellen Ausgabe von „Mein Geld“ gibt es fundierte Informationen und erfolgreiche Partner, die Ihnen helfen, aus Ihrem Vermögen einfach mehr zu machen.

MEIN GELD