Sachwertanlagen – die Branche macht‘s

Die Zinsen steigen, die Inflation geht zurück – eigentlich ein perfektes Szenario, um in Geldwertanlagen umzuschichten. Doch das trifft die Sache nur auf den ersten Blick. Bei einer Inflation von aktuell 4,5 Prozent sind Zinssätze von um die vier Prozent immer noch schlichtweg unattraktiv, der Realwert des Geldes sinkt – nur etwas langsamer als in jüngerer Vergangenheit. Die Weltlage ist extrem volatil, Inflation, Zinsentwicklung oder Geldpolitik sind langfristig nicht zu prognostizieren. Auf der anderen Seite stehen Sachwertanlagen, die mehr denn je zu einem lohnenden Investment einladen. Sachwertanlagen bieten schier endlose Möglichkeiten der Investition, man muss eine Nase für die richtigen Branchen haben. Haben Sie schon einmal in die Logistikbranche investiert? Oder wollen Sie sich für das Wohl der Gesellschaft engagieren? Beides sind eher unbekannte, aber sehr lukrative Möglichkeiten des Investments. In unserem Spezial Sachwertanlagen gibt es dazu spannende Tipps.

MEIN GELD