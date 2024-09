RQI Immobilien: Management-Mandat für Upper West und Bremsenwerk

Die RQI Immobilien AG (RQI) ist ein bundesweit aktiver Immobilieninvestor und Managementpartner in den Asset-Klassen Wohnen, Büro und Geschäftshäuser mit Fokus auf Wertschöpfungsinvestments und Kapitalpartnerschaften mit Hauptsitz in Wiesbaden.

Über ihre Dienstleistungstochter, die RQI RE.Structuring Solutions GmbH mit Sitz in Berlin, ist sie von der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG mit dem Asset Management des gesamten deutschen Immobilienportfolios beider österreichischen Aktiengesellschaften betraut worden. Die Liegenschaften sind nicht von den aktuellen Insolvenzverfahren in der Signa Gruppe betroffen. Die Assets under Management der RQI erhöhen sich mit diesen Mandaten konsolidiert auf ca. 950 Mio. Euro.

„Dieses Mandat ist ein wichtiger Meilenstein für die RQI in ihrem Bereich der Restrukturierungs­beratung“, so Professor Dr. Nico Rottke, CEO der RQI Immobilien AG. „Unsere Führungskräfte haben einen ausnahmslos hohen Erfahrungsschatz in der professionellen Begleitung, Restrukturierung und dem Management von Liegenschaften der durch Baukostenexplosion, Zinsvermehrfachung und Abwertungswelle in Not geratenen Immobilienbestandshalter und -projektentwickler. Unsere Erfahrung als Wertschöpfer auch in Krisenzeiten, hier v. a. durch geordnete Übernahme der kaufmännischen Prozesse, professionelles Asset- und Exit-Management, können wir hier sehr authentisch weitergeben“.

COO und Asset-Management-Vorstand Hendrik Möller ergänzt: „Der Markt erwartet derzeit Restrukturierungslösungen für die Aktiv- und Passivseite der Bilanz, also mit Fokus auf sowohl Immobilie als auch Kapital von multidisziplinär aufgestellten spezialisierten Dienstleistern wie der RQI. Wir nutzen unsere Kompetenzen nicht nur für das eigene Portfolio, sondern bieten sie im Bereich Restrukturierung als Beratungsleistung ebenso dem Markt an. Nach erfolgreicher Risikoreduktion managen wir die Liegenschaften als ‚One-Stop-Shop‘ gerne langfristig oder führen einen Exit des dann stabilisierten Portfolios durch“.

Deutschlandweit verteiltes hochwertiges Portfolio

Das von RQI ab sofort als Asset und Exit Manager betreute Portfolio umfasst insgesamt neun Immobilien. Dabei handelt es sich um Objekte der Asset-Klassen Büro, Hotel und Handel. Ihre Gesamtmietfläche beträgt etwa 190.000 Quadratmeter vornehmlich verteilt über die Städte Berlin, Frankfurt, Köln und Wolfsburg.

Carsten Meinhardt, Head of Transaction der RQI, zu den Inhalten des Mandats: „Die Aufgabe für unser 8-köpfiges Team besteht darin, den Verkaufsprozess der uns anvertrauten Immobilien optimal vorzubereiten und zu steuern. Dabei werden wir unsere inhouse vorhandene Expertise und unser tief im Markt verwurzeltes, belastbares Netzwerk zu den relevanten Akteuren des Immobilien- und Finanzsektors nutzen. Zudem können wir durch unser hervorragendes Know-how in puncto Finanzierungstrukturierung den Exit-Prozess positiv beeinflussen.“

„Wir wissen um die Herausforderungen, die mit Mandat und derzeitigem Markt verbunden sind. Wir sind aber überzeugt, trotz der aktuellen Marktsituation, die noch immer vom starken Zinsanstieg seit Sommer 2022 gekennzeichnet und von Unsicherheiten bei der Preisfindung geprägt ist, diese zu meistern und als kompetenter Partner das bestmögliche Ergebnis für Signa Prime Selection AG, Signa Development Selection AG und ihre Investoren und Kreditgeber erzielen zu können. Denn als krisenerfahrenes Management-Team können wir auf unsere Expertise aus Zeiten der Lehman- und Eurokrise der Vergangenheit zurückgreifen und mit den passenden Instrumenten zielgerichtet agieren“, sagt Hendrik Th. Möller, COO der RQI.

Landmark-Immobilien inklusive

Zu den prominentesten Objekten des Portfolios gehören das derzeit im Verkauf befindliche „Upper West“ in Berlin-Charlottenburg und das Bremsenwerk in Berlin-Lichtenberg. Beim „Upper West“ handelt es sich um ein 2017 fertiggestelltes Wahrzeichen der City-West am Berliner Breitscheidplatz. Am Beginn des weltbekannten Kurfürstendamms gelegen, zählt es zu den besten Büroadressen Deutschlands. Das 33-stöckige, 119 Meter hohe und mit DGNB-Gold und LEED-Platinum ausgezeichnete Gebäude umfasst rund 43.700 Quadratmeter Mietfläche, darunter ein Hotel. Es soll in einem strukturierten Bieterverfahren veräußert werden.

Das „Bremsenwerk“ im Berliner Stadtteil Lichtberg ist ebenfalls Bestandteil des an RQI übertragenen Asset-Management-Mandats. Das direkt am Verkehrsknotenpunkt Ostkreuz befindliche Industriedenkmal wurde 1903 errichtet und war die ehemalige Produktionsstätte der Firma KNORR Bremse. In den 1990er Jahren erfolgte der Umbau in einen Bürokomplex, 2023 eine umfassende Sanierung. Seine Brutto-Grundfläche beträgt 96.860 Quadratmeter.

