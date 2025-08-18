Kategorie wählen

Aroundtown erreicht langfristige Mietervertragsverlängerung

Jobcenter verlängert Mietvertrag über 1.100 m2 im Bürokomplex Neustädter Passage 1 in Halle (Saale)

© Aroundtown

Aroundtown hat eine langfristige Verlängerung des Mietverhältnisses mit der Stadt Halle (Saale) am Standort Neustädter Passage 1 erzielt. Die Zweigstelle des Jobcenters verlängert den Vertrag über 1.100 m2 und bleibt dem Objekt erhalten. Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht Aroundtown seine Fähigkeit, stabile und nachhaltige Mieterbeziehungen auch in Bestandsobjekten zu sichern. Neben dem Jobcenter sind in der Immobilie weitere namhafte Mieter ansässig.

Zentral gelegen, gut angebunden

Der Bürokomplex in der Neustädter Passage 1 liegt zentral im Stadtteil Halle-Neustadt. Umgeben von einem Einkaufszentrum, einer Ladenpassage sowie einem Hotel, bietet die Immobilie eine attraktive Infrastruktur für Mieter und Besucher. Die Lage garantiert eine sehr gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr sowie eine hohe Passantenfrequenz – ideale Voraussetzungen für die Nutzung durch öffentliche Einrichtungen wie das Jobcenter. Die Architektur repräsentiert eine gelungene Symbiose aus modernem Design und praktischer Funktionalität, wodurch es zu einem markanten und gut sichtbaren Teil der städtischen Landschaft wird.

Umfangreiches Servicepaket

Aroundtown stellt seinen Mietern umfassende Mieter-Services bereit, darunter persönliche Ansprechpartner vor Ort und ein zentrales 24/7-Service-Center mit geschultem Personal, das gewerblichen Mietern rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen, zur Verfügung steht. Als einziges Unternehmen in der Gewerbeimmobilienbranche bietet Aroundtown einen derart umfassenden Mieterservice. Die langfristige Verlängerung des Mietverhältnisses bekräftigt die Attraktivität der Immobilie und die Kompetenz von Aroundtown auf dem Immobilienmarkt. Aroundtown gehört zu den führenden börsennotierten Immobilienkonzernen in Europa und ist im M-Dax gelistet.

