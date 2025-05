Rolf Klein: Das neue Gold-Playbook

Lange Zeit bestimmten bekannte Treiber wie Realzinsen, Wachstumserwartungen, die Inflationsrate und der Außenwert des US-Dollars die Wertentwicklung von Gold. Die letzten zwei Jahre haben allerdings gezeigt, dass diese traditionellen Faktoren nicht mehr ausreichen, um die Dynamik der Goldpreisbewegungen zu erklären. So hat sich Gold in den vergangenen Quartalen gegenüber dem Anstieg der Realzinsen als erstaunlich resilient erwiesen.

Die genaue Asset-Allokation hängt hierbei von mehreren Faktoren ab. In einer Studie zeigen die beiden für die Investmentfirmatätigen Autoren Pim Van Vliet und Harald Lohre, dass die Einbindung von Gold in ein Portfolio das Abwärtsrisiko deutlich minimieren kann. Die geschätzte optimale Allokation von Gold für Anleger mit einer Portfolio-Duration von 10 Jahren liegt bei etwa 13%. Investoren mit einer höheren Toleranz für Zinsrisiken könnten in Gold größere Diversifikationsvorteile finden als Anleger mit kürzeren Portfolio-Laufzeiten. Ähnliche Ergebnisse zeigt auch eine Studie des US-amerikanischen Vermögensverwalters State Street Global Advisors: Die Integration von Gold in ein Portfolio verbessert das Sharpe-Ratio und reduziert Risikokennzahlen wie die Standardabweichung und den maximalen Drawdown, während gleichzeitig eine höhere Rendite erzielt wird.

Wir differenzieren bei Gold zwischen Sicherheits-Gold, das als krisenfester Portfoliobaustein in physischer Form gehalten wird, und Performance-Gold. Letzteres umfasst Anlagen, die das Potenzial haben, von einem steigenden Goldpreis überproportional zu profitieren, aber auch ein höheres Risiko als Sicherheits-Gold bergen, wodurch ein aktives Management ratsam ist. Dies sind allen voran Goldminenaktien, aber auch Silber und Silberminenaktien. Eine ähnliche Differenzierung wird in einer Studie, der auf Edelmetalle und andere reale Vermögenswerte spezialisierten kanadischen Investmentfirma Sprott vorgenommen, in der zwischen Gold und goldähnlichen Anlagen unterschieden wird. Diese Untersuchungen legen nahe, dass die Gold-Allokation insgesamt 10–15% eines diversifizierten Portfolios ausmachen sollte, wobei 10% in physisches Gold und maximal 5% in goldähnliche Anlagen investiert werden sollten.

