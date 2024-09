Rixos Tersane Istanbul: Ein neues Icon

Das Rixos Tersane Istanbul, das neue Flaggschiff der Rixos Hotels Gruppe, die mit fast einem Vierteljahrhundert Erfahrung und erstklassigem Service eine führende Position im türkischen Tourismus erlangt hat, wurde offiziell eröffnet. Dieser besondere Anlass wurde mit einer feierlichen Zeremonie im Beisein wichtiger Vertreter aus Politik und Wirtschaft gebührend gefeiert.

Wiederbelebung eines historischen Stadtviertels

Fettah Tamince, der Vorstandsvorsitzende der Rixos Hotels, betonte die Bedeutung dieser Investition für Istanbul und das Land: „Wir revitalisieren den 600 Jahre alten Stadtteil Tersane, der zum wertvollsten kulturellen und industriellen Erbe Istanbuls zählt. Durch die Vision der Stadt für Tersane und die Bemühungen des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur ist es uns gelungen, dieses einmalige Viertel als modernen Lebensraum für die Bürger Istanbuls wiederzubeleben.“ Die erste Phase dieses Vorzeigeprojekts wurde mit einem Erhaltungskonzept abgeschlossen.

Das Rixos Tersane Istanbul ist das jüngste Hotel im Portfolio der Rixos-Gruppe, das sich über acht Länder auf drei Kontinenten erstreckt. Das Luxushotel verfügt über 432 Zimmer und bietet mit seiner Inneneinrichtung, die Geschichte, Kultur und Kunst vereint, sowie zahlreichen gastronomischen Erlebnissen, sportlichen Aktivitäten und einem Infinity-Pool mit Blick auf das Goldene Horn eine wahre Oase im Herzen der Stadt.

„Das Rixos Tersane Istanbul wird der Hotellerie dieser Stadt eine völlig neue Perspektive verleihen und sowohl zur Wirtschaft als auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region beitragen“, so Fettah Tamince weiter. „Dieses Projekt, das für mich weit mehr als nur eine geschäftliche Investition darstellt, wird eine wichtige Rolle bei der Bewahrung und Weitergabe des kulturellen Erbes an zukünftige Generationen spielen.“

Besonderer Kunstaspekt

Das Goldene Horn, das seit der byzantinischen Ära als ein Symbol für Reichtum und Wohlstand gilt, diente als natürlicher Hafen, der Istanbul im Mittelalter zu einem wichtigen Handelszentrum im Mittelmeer und Nahen Osten machte. Das Hotel setzt auf eine Architektur, die im Einklang mit der historischen Struktur der Region steht und bietet zudem eine besondere Kunstsammlung, die sich dem Thema kultureller Nachhaltigkeit widmet. Diese umfasst Werke zeitgenössischer lokaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler, begleitet von einem umfassenden Katalog und einem digitalen Archiv.

Dank seiner erstklassigen Lage in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und der historischen Halbinsel soll das Rixos Tersane Istanbul zu einem neuen Anziehungspunkt für in- und ausländische Touristen werden. Zusätzlich wird das Hotel auch über den Seeweg leicht erreichbar sein. Mit Veranstaltungsräumlichkeiten wie dem Tersane Ballsaal und der Tersane Istanbul Event Hall ist das Hotel auch bestens für internationale und lokale Events gerüstet.

