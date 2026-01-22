Richtfest für Nordhafen Living & Office: JTRE feiert wichtigen Meilenstein in Berlin

Vertreter von JTRE und JTRE Germany feierten gemeinsam mit Projektpartnern, Architekten, Bauunternehmen und Medienvertretern den Abschluss des Rohbaus des gemischt genutzten Gebäudeensembles in der Berliner Europacity.

Das von gmp Architekten entworfene Projekt Nordhafen Living & Office entsteht in direkter Wasserlage am Nordhafen und umfasst eine Bruttogrundfläche von rund 33.000 Quadratmetern. Etwa 50 Prozent der Flächen sind für Wohnen, rund 35 Prozent für Büroflächen vorgesehen, ergänzt durch Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss. Das Projekt bildet einen wichtigen Baustein in der Entwicklung der Europacity als urbanes und durchmischtes Stadtquartier.

„Das Richtfest markiert einen entscheidenden Punkt im Projektverlauf. Das Gebäude ist nun in seiner Dimension und städtebaulichen Wirkung erlebbar“, sagt Lukáš Sásik, Director of JTRE International Operations und Managing Director von JTRE Germany. „Für JTRE ist Nordhafen Living & Office ein strategisch wichtiges Projekt: Es steht für unseren Markteintritt in Deutschland und für unseren Anspruch, nachhaltige, langfristig werthaltige Immobilien in zentralen urbanen Lagen zu entwickeln.“

Büro- und Arbeitswelten mit klaren Qualitätskennzahlen

Der Büroanteil von Nordhafen Living & Office umfasst rund 7.500 Quadratmeter Bürofläche, verteilt auf fünf oberirdische Bürogeschosse mit Wasserblick. Die Flächen sind flexibel teilbar – von Einheiten ab ca. 30 Quadratmetern bis hin zu zusammenhängenden Büroflächen von rund 1.500 Quadratmetern pro Etage. Die lichte Raumhöhe von bis zu drei Metern, großformatige Fensterflächen sowie öffenbare Fenster sorgen für hohe Aufenthaltsqualität und Tageslichtversorgung.

Zur Ausstattung zählen unter anderem:

Radiant Cooling & Heating Systeme für zugfreie Klimatisierung

Individuell steuerbare Haustechnik (HVAC) pro Mieteinheit

Intelligentes Building-Management-System (BMS)

Hochleistungs-Dateninfrastruktur

Doppelte Hohlraumböden für maximale Flexibilität

Für die Nutzer stehen zusätzlich hochwertige End-of-Trip-Facilities, großzügige Fahrrad- und E-Bike-Stellplätze, Umkleiden und Duschen mit Handtuchservice sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Tiefgarage zur Verfügung. Ein besonderes Highlight ist die gemeinschaftlich nutzbare Dachterrasse mit Bar- und Eventfläche.

Nachhaltigkeit, Gesundheit und Digitalisierung als Projektbasis

Nordhafen Living & Office ist konsequent auf Nachhaltigkeit, Nutzerkomfort und Zukunftsfähigkeit ausgelegt. Das Projekt hat bereits eine LEED-Platin-Vorzertifizierung erhalten und strebt zusätzlich die Zertifizierungen WELL v2, WELL Health-Safety Rating, WiredScore und SmartScore an. Geplant sind unter anderem energieeffiziente Gebäudetechnik, ressourcenschonende Materialien, Photovoltaikanlagen auf den Dächern sowie eine intelligente Steuerung des Gebäudebetriebs.

„Unser Anspruch ist es, nicht nur architektonisch hochwertige Gebäude zu realisieren, sondern Arbeits- und Lebensräume, die langfristig funktionieren – wirtschaftlich, ökologisch und für die Menschen, die sie nutzen“, erklärt Jesper van der Heiden, Projektleiter Nordhafen Living & Office. „Mit dem Richtfest liegen wir im geplanten Zeitrahmen. Der Fokus liegt nun auf dem hochwertigen Ausbau und der technischen Umsetzung.“

Teil der Europacity: urban, durchmischt, vernetzt

Nordhafen Living & Office ist Teil der Europacity, einem der größten innerstädtischen Entwicklungsgebiete Berlins. Die Lage in unmittelbarer Nähe zum Berliner Hauptbahnhof sowie die Anbindung an Wasserwege, Parks und urbane Infrastruktur schaffen kurze Wege und hohe Standortqualität. Öffentliche Freiräume, Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss tragen zur Belebung des Quartiers bei und stärken die Verbindung zwischen Gebäude und Stadt.

Die Gesamtfertigstellung des Projekts ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen.