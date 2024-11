Richtfest für „Lipsia-Zwillinge“ in Leipzig

Die beiden markanten achtgeschossigen Punkthäuser, die auf einem 1.270 Quadratmeter großen Teilgrundstück an der Brackestraße 28 und 30 entstehen, sind nunmehr im Rohbau vollendet. Mit einem Investitionsvolumen von über 10 Millionen Euro schafft die Wohnungsgenossenschaft „Lipsia“ eG hier 38 barrierefreie Wohnungen, die modernen Wohnkomfort und hohe Nachhaltigkeitsstandards vereinen.

„Ein Richtfest ist immer ein besonderer Moment – es zeigt, dass die Vision eines Projektes Form annimmt und wir der Fertigstellung deutlich nähergekommen sind“, sagt Nelly Keding, Vorstandsvorsitzende der WG „Lipsia“ eG. „Mit den ‚Lipsia-Zwillingen‘ schaffen wir neuen, bezahlbaren Wohnraum für Menschen in allen Lebensphasen und setzen einen weiteren Akzent für zukunftsorientiertes, generationenübergreifendes Wohnen in Grünau. Besonders freut mich, dass wir trotz der aktuellen Herausforderungen in der Bauwirtschaft im Zeitplan liegen und das Bauvorhaben ohne große Verzögerungen voranschreitet.“Thomas Dienberg, Baubürgermeister von Leipzig, betont: „Gerade in Zeiten von Wohnraumknappheit und steigenden Mieten ist es ein wichtiges Signal, wenn eine gemeinwohlorientierte Genossenschaft wie die Lipsia aktiv wird. Mit den ‚Lipsia-Zwillingen‘ schaffen sie bezahlbaren Wohnraum, der nicht nur den Wohnungsmarkt entlastet, sondern auch das Miteinander in Grünau stärkt. Solche Projekte machen Quartiere lebendig und lebenswert. Ich hoffe, dass sich auch andere Genossenschaften an diesem Beispiel orientieren und gemeinschaftliches, bezahlbares Wohnen in unserer Stadt weiter voranbringen.“

Die „Lipsia-Zwillinge“ entstehen in zeitgemäßer Holz-Hybrid-Bauweise, bei der das Holz der Außenwände in der oberen Etage sichtbar wird und die Gebäude durch umlaufende Dachterrassen ein offenes, attraktives Erscheinungsbild erhalten. Auf rund 2.800 Quadratmetern Wohnfläche werden insgesamt 38 Ein- bis Vier-Raumwohnungen mit Größen zwischen 36 und 101 Quadratmetern realisiert. Jede Wohnung verfügt über mindestens eine Loggia oder Terrasse und ist über Aufzüge in jedem Haus barrierefrei erreichbar. Tageslichtbäder und je nach Wunsch eine offene oder geschlossene Küche gehören ebenfalls zur Ausstattung. Darüber hinaus wird es einen großzügigen Kellerbereich geben, der neben Mieterkellern und Technikräumen auch Platz für Fahrradstellplätze bietet.

Nachhaltigkeit steht bei den „Lipsia-Zwillingen“ im Vordergrund: Die Gebäude werden nach dem strengen KfW-Energieeffizienzstandard 40 (NH) errichtet, wodurch ein besonders niedriger Energiebedarf gewährleistet wird. Ergänzend tragen die extensiv begrünten Dächer und das integrierte Regenwasserrückhalte und -versickerungssystem zur effizienten Nutzung der natürlichen Ressourcen bei. „Mit diesen Neubauten setzen wir nicht nur auf moderne Wohnqualität, sondern schaffen nachhaltigen und energieoptimierten Wohnraum,“ erklärt Annett Schiele, Vorständin Finanzwirtschaft der WG „Lipsia“ eG. Die Wohnungsgenossenschaft strebt zudem das „Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau“ für das Projekt an und unterstreicht damit ihr Engagement für verantwortungsvolles Bauen.

Die Planung der „Lipsia-Zwillinge“ stammt vom Leipziger Architekturbüro NOKERA Planning GmbH. „Wir freuen uns, die langjährige Zusammenarbeit mit der Lipsia in Grünau mit diesem innovativen Wohnungsbau fortsetzen zu können“, erläutert Gregor Fuchshuber, Geschäftsführer der NOKERA Planning GmbH. „Die Kombination aus einem innovativen, energetisch optimierten Fassadensystem und einem bewährten konventionellen Rohbau wird in dieser Form in Grünau erstmals umgesetzt. Die Kooperation mit regionalen mittelständischen Firmen garantiert wie gewohnt eine hohe und langlebige Qualität für die Mieter und die Mitglieder der Genossenschaft.“

Die „Lipsia-Zwillinge“ sind Teil einer langfristigen Quartiersentwicklung der WG „Lipsia“ eG in Grünau. Bereits 2020 wurde mit dem „Lipsia-Turm“ an der nahe gelegenen Miltitzer Allee ein bedeutender Meilenstein gesetzt – das erste nach der Wende in Grünau errichtete Hochhaus mit Fokus auf altersgerechtes Wohnen. Mit den „Lipsia-Zwillingen“ führt die Genossenschaft diese Erfolgsgeschichte fort und erweitert das Angebot um attraktiven, barrierefreien Wohnraum für alle Generationen. Die Fertigstellung der beiden Gebäude ist für den Frühsommer 2025 geplant.

Die Wohnungsgenossenschaft „Lipsia“ eG wurde 1954 gegründet und ist eines der bedeutendsten genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen Leipzigs. Zu ihr gehören fast 8.000 Wohnungen im Bestand, davon über 3.000 im Stadtteil Grünau, sowie eine hauseigene Spareinrichtung. Die WG „Lipsia“ eG verwaltet über einen Vermögensverwaltungsvertrag weitere fast 1.400 Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft „Elsteraue“ eG.

