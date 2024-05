Richtfest für Hampton by Hilton und Studentenapartments in Potsdam

Der Rohbau für den neuen Hotelkomplex Hampton by Hilton und die Studenten- & Longstay-Apartments ist fertiggestellt. Das Richtfest markiert den erfolgreichen Fortschritt dieses wegweisenden Projekts auf dem Areal zwischen Großbeerenstraße, Ahornstraße und Wetzlarer Straße, gegenüber der Metropolishalle.

Der Neubau in der Potsdamer Medienstadt wird mit fünf Voll- und einem Staffelgeschoss sowie großzügigem Innenhof errichtet. Das Gebäude soll im südlichen Teil künftig ein neues Hotel der renommierten Marke Hampton by Hilton beherbergen. Außerdem entsteht Platz für 152 Longstay-Zimmer und 261 dringend benötigte Studentenapartments. Die Fertigstellung des Baus ist für voraussichtlich Frühjahr 2025 vorgesehen.

Die Pläne für das Objekt mit Energieeffizienzstandard EH40 stammen aus der Feder des Berliner Architekturbüro Stephan Höhne Gesellschaft von Architekten. Die Investitionssumme der KW-Development, die das Projekt entwickelt, beläuft sich auf ca. 55 Millionen Euro.

Das neue Highlight am künftigen Ahornplatz ist sicherlich das neue Hotel der renommierten Marke Hampton by Hilton im südlichen Teil des Areals. Mit mehr als 6800 Hotels und über einer Million Zimmern in 122 Ländern zählt Hilton zu den größten Hotelketten weltweit – und mit dem Neubau zählt dann auch Potsdam zu den Standorten. Mit der Eröffnung des Hotels bietet Hilton seinen Gästen Annehmlichkeiten wie einen Frühstücksbereich, eine Bar, einen Tagungsraum und einen Fitnessbereich. Dabei wird das Hampton by Hilton und seine 168 Zimmer von der KW-D nicht schlüssel-, sondern gleich löffelfertig an den etablierten Partner und Betreiber Signo Hospitality übergeben. Damit ist die KWD für die komplette Ausstattung vom Besteck über die Zimmerpflanze bis hin zur Kleidung für das Personal zuständig.

Neben dem Hampton by Hilton entstehen im östlichen Riegel des Hauses 152 Apartments, die als Boardinghaus betrieben werden. „Diese sind als Short- und Longstay-Wohnungen für einen Zeitraum zwischen sechs Wochen und sechs Monaten konzipiert.“, erklärt Bauherr Jan Kretzschmar, Geschäftsführer von der KW-Development, und ergänzt: „In den naheliegenden Hochschulen gibt es zum Beispiel oft Gastprofessoren, die nur für einen gewissen Zeitraum eine Unterkunft benötigen. Aber auch für die umliegenden Unternehmen bieten diese Apartments eine gute Möglichkeit, neue Angestellte einzuquartieren, bis diese ein eigenes Zuhause gefunden haben.“

Aber auch an die Studenten hat die KWD bei ihren Planungen gedacht: So sind der westliche und nördliche Gebäuderiegel dem studentischen Wohnen gewidmet. Hier werden 261 Apartments speziell für Studenten gebaut, die den Bedarf an studentischem Wohnraum im Umfeld der nahegelegenen Hochschulen decken.

„Durch unseren Campus am Filmpark, wo wir ebenfalls Studentenapartments errichtet haben, wissen wir, dass die Nachfrage immer noch enorm groß ist“, so Kretzschmar, „Der Nachteil der Medienstadt ist derzeit leider noch, dass die Studenten hier studieren, aber in Berlin wohnen. Wenn die jungen Menschen hier wohnen würde, lernen sie die Qualitäten Potsdams und der Medienstadt schätzen – und bleiben später dann auch zum Arbeiten hier. Deshalb ist dieses Angebot wichtig, um diese gut ausgebildeten Menschen am Standort zu halten.“

