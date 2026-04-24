Richtfest für die Augsburg Offices LOFTS

Mit dem Richtfest des dritten und finalen Bauabschnitts der Augsburg Offices LOFTS am 16. April 2026 hat die brixx projektentwicklung GmbH einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des modernen Büroensembles im Augsburger Stadtteil Göggingen erreicht. Rund 80 Gäste folgten der Einladung der beiden Geschäftsführer Norbert Müller und Alexander Diehl an den Standort an der Bergiusstraße / Pilsener Straße.
Der Standort Augsburg hat sich in den vergangenen Jahren äußerst positiv entwickelt und gewinnt überregional zunehmend an Bedeutung. Als gebürtiger Augsburger macht mich das besonders stolz. Umso wichtiger ist es mir, mit unseren Projekten und innovativen Konzepten einen aktiven Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten“, sagte Norbert Müller, Geschäftsführer der brixx projektentwicklung GmbH.
Nachhaltiges Loft Konzept mit innovativem Green Building Ansatz
Mit den Augsburg Offices LOFTS realisiert brixx auf einem rund 7.259 Quadratmeter großen Grundstück drei nachhaltig konzipierte Bürogebäude mit einer Gesamtmietfläche von etwa 11.780 Quadratmetern. Die moderne Architektur mit klaren Linien, großformatigen Fensterflächen, gerundeten Gebäudeecken und Akzenten aus bronzefarbenem Aluminium prägt das Erscheinungsbild des Standorts entscheidend mit.
Innen überzeugt das Projekt mit offenen Grundrissen im industriell geprägten Loft Stil. Sichtbeton, raumhohe Fenster und sichtbar geführte Installationen schaffen flexible Arbeitswelten, die sich individuell an die Nutzungsanforderungen anpassen lassen. Ergänzt wird das Konzept durch energieeffiziente Gebäudetechnik, Glasfaseranschlüsse bis in die Mieteinheiten sowie begrünte Dachflächen, Atrien, Dachterrassen und einen gemeinschaftlichen Innenhof mit viel Baumbestand. E Mobilitätsangebote und Duschen in den Erdgeschossen fördern eine zeitgemäße, nachhaltige Nutzung.
Ein zentrales Merkmal der Augsburg Offices LOFTS ist das zukunftsweisende Energiekonzept mit Augsburgs größten Eis Sole Speichern, ergänzt durch Wärmepumpe und Photovoltaikanlage. Bereits im ersten Winter wurde beim Heizbetrieb erfolgreich Eis erzeugt, das in den Sommermonaten zur Kühlung der Gebäude genutzt wird.
Hoher Vermietungsstand und klarer Projektzeitplan
Die Augsburg Offices LOFTS verzeichnen eine entsprechend starke Nachfrage: Haus 1 ist bereits zu 85 Prozent vermietet und vereint Büroflächen namhafter Unternehmen wie LBBW, STRABAG, Akkurat Abrechnungsservice und BPR Dr. Schäpertöns Consult mit dem P7 EventHub im Erdgeschoss sowie der IRONsix Golf & Bar im Dachgeschoss. Haus 2 ist im Innenausbau abgeschlossen und kurzfristig verfügbar; Creditreform ist bereits eingezogen, weitere Flächen für eine Orthopädiepraxis und ein Trainingstherapiezentrum werden aktuell ausgebaut und ab 1. Juli 2026 bezogen. Mit dem Richtfest von Haus 3 ist die finale Projektphase erreicht, die Fertigstellung des gesamten Ensembles ist für das dritte Quartal 2026 geplant.
Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie unter: augsburg-offices.de/lofts
► Weiterführende Informationen zum Wirtschaftsraum Augsburg erhalten Sie unter: www.region-a3.com
► Informationen zur A³ Standortkampagne unter: www.wirmachendiezukunftbesser.de
► Unsere digitale Pressemappe finden Sie unter www.region-a3.com/download/23624