Richtfest für die Augsburg Offices LOFTS

In persönlicher Atmosphäre kamen Vertreter:innen der Immobilienwirtschaft, der Stadt Augsburg, des Generalunternehmens Glass Bau (Geschäftsführer Björn Glass und Niederlassungsleiter Herrn Wucher), der Wirtschaftsförderung Augsburg, zahlreiche Handwerksbetriebe, Projektbeteiligte sowie Mieter:innen der ersten beiden Bauabschnitte zusammen. Gefeiert wurde der Abschluss des Rohbaus von Haus 3 – ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung des Gesamtprojekts. Der Standort Augsburg hat sich in den vergangenen Jahren äußerst positiv entwickelt und gewinnt überregional zunehmend an Bedeutung. Als gebürtiger Augsburger macht mich das besonders stolz. Umso wichtiger ist es mir, mit unseren Projekten und innovativen Konzepten einen aktiven Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten“, sagte Norbert Müller, Geschäftsführer der brixx projektentwicklung GmbH.

Nachhaltiges Loft Konzept mit innovativem Green Building Ansatz

Mit den Augsburg Offices LOFTS realisiert brixx auf einem rund 7.259 Quadratmeter großen Grundstück drei nachhaltig konzipierte Bürogebäude mit einer Gesamtmietfläche von etwa 11.780 Quadratmetern. Die moderne Architektur mit klaren Linien, großformatigen Fensterflächen, gerundeten Gebäudeecken und Akzenten aus bronzefarbenem Aluminium prägt das Erscheinungsbild des Standorts entscheidend mit.

Innen überzeugt das Projekt mit offenen Grundrissen im industriell geprägten Loft Stil. Sichtbeton, raumhohe Fenster und sichtbar geführte Installationen schaffen flexible Arbeitswelten, die sich individuell an die Nutzungsanforderungen anpassen lassen. Ergänzt wird das Konzept durch energieeffiziente Gebäudetechnik, Glasfaseranschlüsse bis in die Mieteinheiten sowie begrünte Dachflächen, Atrien, Dachterrassen und einen gemeinschaftlichen Innenhof mit viel Baumbestand. E Mobilitätsangebote und Duschen in den Erdgeschossen fördern eine zeitgemäße, nachhaltige Nutzung.

Innovatives Energiekonzept mit Eis-Sole-Speichern als Alleinstellungsmerkmal

Ein zentrales Merkmal der Augsburg Offices LOFTS ist das zukunftsweisende Energiekonzept mit Augsburgs größten Eis Sole Speichern, ergänzt durch Wärmepumpe und Photovoltaikanlage. Bereits im ersten Winter wurde beim Heizbetrieb erfolgreich Eis erzeugt, das in den Sommermonaten zur Kühlung der Gebäude genutzt wird.