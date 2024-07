Rekordumsatz bei Aigner Immobilien

Aigner Immobilien erzielte in den ersten sechs Monaten 2024 einen Rekordumsatz von zwölf Millionen Euro. Das sind 42 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Erheblich gestiegen sind zudem die Transaktionszahlen. Die Geschäftsführung erwartet das umsatzstärkste Jahr der Firmengeschichte.

In einem Marktumfeld, das immer noch von erheblichen Veränderungen geprägt ist, zeigt Aigner Immobilien herausragende Ergebnisse zum ersten Halbjahr 2024. Vom 1. Januar bis 30. Juni konnte das Unternehmen die Zahl der Vermittlungen um 37 % und den Umsatz sogar um 42 % steigern. Aigner Immobilien erreicht damit schon nach den ersten sechs Monaten ein historisches Rekordergebnis. Neben der allgemeinen Marktstabilisierung trug vor allem eine erhebliche Anzahl an Mandaten mit großen Vermittlungsvolumina zu der starken Halbjahresbilanz des Maklerunternehmens bei.

„Wir sind sehr stolz auf diese Zahlen“, sagt Thomas Aigner, Geschäftsführer und Inhaber der Aigner Immobilien GmbH. „Der Markt hat sich belebt, die Eigentümer sind verkaufsbereiter. Unsere Verkaufszahlen sind deutlich gestiegen. Pro Woche haben wir 13 Vertragsvermittlungen. Gleichzeitig sind auch die Kaufanfragen um 33 Prozent auf mehr als 18.000 angestiegen. Das sind rund 700 Anfragen pro Woche.“

Geschäftsführerin Jenny Steinbeiß ergänzt: „Auch im Investmentsegment zeigt sich eine Markterholung. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Transaktionen mit höheren Ticketgrößen. Die Nachfrage bei kapitalstarken Investoren ist wieder gewachsen.“

Aufgrund der weiterhin starken Auftragslage und der umfangreichen Vertriebsmöglichkeiten blicken die beiden Geschäftsführer mit großen Erwartungen auf die zweite Jahreshälfte, die in der Branche traditionell als die stärkere gilt.

„Wir sind davon überzeugt, dass 2024 das beste Jahr in unserem 33-jährigen Bestehen wird. Unsere Erfahrung, unsere Kompetenz und unsere Leistungsstärke in allen Bereichen sind Erfolgsgaranten“, so Thomas Aigner.

infos hier