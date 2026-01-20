Rekordergebnis: Engel & Völkers mit erfolgreichstem Jahr der Unternehmensgeschichte

Der Immobiliendienstleister mit Fokus auf das Luxus- und Premiumsegment hat seinen weltweiten Courtageumsatz auf über 1,3 Mrd. Euro gesteigert. Damit verzeichnet die Gruppe das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Auch beim EBITDA erzielte das Unternehmen einen neuen Rekord und konnte zweistellig gegenüber dem Vorjahr wachsen. „Wir setzen unsere Erfolgsstrategie #ONE konsequent um, bleiben weiterhin auf nachhaltigem, profitablem Wachstumskurs und unterstreichen mit unserer Expertise und erstklassigen persönlichen Beratung die starke Marktposition eindrucksvoll”, sagt Jawed Barna, Group CEO von Engel & Völkers. „Dieses historische Ergebnis ist auch ein Beleg für die Resilienz unseres Geschäftsmodells und unserer globalen Aufstellung, da das vergangene Jahr nicht zuletzt von enormen geopolitischen Unsicherheiten und konjunktureller Abkühlung geprägt war.”

Engel & Völkers konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl im deutsprachigen Heimatmarkt überproportional wachsen als auch seinen weltweiten Expansionskurs erfolgreich fortsetzen und weitere Marktanteile gewinnen: Die Unternehmensgruppe eröffnete 2025 international rund 50 neue eigene und lizenzierte Standorte unter der Marke. Hierzu gehören unter anderem der Markteintritt in ausgewählte Märkte in der Karibik mit hoher internationaler Nachfrage sowie die erfolgreiche Fortsetzung der Expansion in Frankreich, Italien und Griechenland.

Die globale Unternehmensgruppe setzt auf die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen digitalen Plattform mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und eröffnete jüngst einen neuen Technologie Hub in Europa, um weitere hochqualitative Tech-Services und Produkte inhouse zu entwickeln. „Wir investieren weiter in Technologie und beschleunigen Innovationen und GenAI, um weltweit erstklassige und marktüberlegene Lösungen für unsere Immobilienberater sowie unsere anspruchsvolle Kundschaft sicherzustellen. Technologie, KI und langjährige menschliche Expertise arbeiten bei Engel & Völkers bereits enger zusammen als je zuvor”, sagt Jawed Barna.

2026 wird Engel & Völkers seinen Wachstumskurs weltweit beschleunigen. Zudem ist die strategische Erschließung neuer Wachstumsmärkte geplant. Den Auftakt bildet bereits Anfang des Jahres der Einstieg in den polnischen Markt. Weitere Schritte, darunter der Einstieg in ausgewählte internationale Märkte mit hoher Relevanz für anspruchsvolle Wohn- und Lebenskonzepte, stehen auf der Agenda. „Unsere strategische Ausrichtung ist klar: Mit unserer Expertise und erstklassigen Servicequalität in der persönlichen Kundenberatung, der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer digitalen Angebote sowie der Stärke unseres globalen Netzwerks werden wir diese Erfolgsgeschichte konsequent fortschreiben”, resümiert Jawed Barna.

