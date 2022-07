QSR plus: Carl’s Jr. kommt nach Deutschland

Herr Lowther, Carl’s Jr. ist seit über 80 Jahren in den USA erfolgreich. Was zeichnet das Unternehmen aus?

TIM LOWTHER: Ab und zu sage ich scherzhaft, dass wir hier in Europa ein 80 Jahre altes Start-up sind. Aber natürlich profitieren wir von den 80 Jahren Erfahrung, die wir in verschiedenen Märkten haben. Das hilft enorm, wenn man expandieren oder neue Märkte erschließen will.

Ich würde sagen, dass es mehrere Gründe gibt, die uns von anderen unterscheiden. Zuallererst bezeichne ich Carl’s Jr. oft als „QSR plus“. Damit meinen wir die Kombination aus großartigem und modernem Design und einem globalen Innovationsteam, das einzigartige Geschmacksrichtungen kreiert. Und das alles zu einem erschwinglichen Preis. Hochwertige, frische Zutaten, lokal inspirierte Menüs und sich ständig weiterentwickelnde Speisekarten spielen für uns eine sehr wichtige Rolle. Im Grunde kann man sagen, dass wir seit 80 Jahren Menschen zusammenbringen, die hochwertige Burger lieben. Wir machen die Dinge ein wenig anders – vom Restaurantdesign und den Menüs bis hin zur Online-Bestellung und dem standardmäßigen Tischservice. Wir arbeiten ständig daran, neue, unerwartete Geschmacksrichtungen zu entwickeln und uns weiter zu verbessern.

Sie sind schon länger in anderen EU Ländern tätig – welche Pläne haben Sie am deutschen Markt?

TIM LOWTHER: Viele amerikanische Unternehmen eröffnen in der Regel eine Niederlassung in Großbritannien und sagen dann, sie seien in Europa aktiv. Wir verfolgen einen anderen Ansatz, indem wir zunächst Restaurants in Frankreich, Spanien und Dänemark eröffneten, um ein breites und funktionierendes Netz an Lieferketten aufzubauen. Außerdem haben wir ein starkes lokales Team. Auf dieser soliden Grundlage wollen wir aufbauen und unser Geschäft auf andere europäische Länder ausweiten. Die Expansion nach Deutschland spielt für uns eine sehr wichtige Rolle. Da der deutsche Markt einer der größten in Europa ist, wollen wir hier in den nächsten 18 Monaten unbedingt aktiv werden. Über die genauen Pläne kann ich im Moment aber noch nichts verraten.

Keine Frage: Die Expansion nach Deutschland ist unerlässlich für das weitere Wachstum. Wir glauben auch, dass der Appetit auf Burger in Deutschland ungebrochen und somit ein großes Potenzial vorhanden ist. Das zeigen verschiedene Studien aus den vergangenen Jahren. Die Pandemie hat das Verbraucherverhalten verändert, aber die QSR-Branche hat sehr gut darauf reagiert. Es ist also ein guter Zeitpunkt, den deutschen Burger-Liebhabern etwas Neues und Einzigartiges zu bieten. Und genau das können wir.

Was ist das Besondere am Franchise- Modell von Carl’s Jr.?

TIM LOWTHER: Zunächst ist es wichtig zu verstehen, warum wir an Franchising glauben, anstatt selbst Restaurants zu bauen. Aus jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir, dass lokale Partner vor Ort die Experten sind – sie sind mit der lokalen Situation besser vertraut und wissen, was die Verbraucher wollen. Und während unsere Franchisenehmer wachsen, ist uns eine enge Kommunikation mit unseren Partnern sehr wichtig. Wir helfen uns gegenseitig, gemeinsam zu wachsen und unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. In einigen Märkten bieten wir Master-Franchisenehmer an, was bisher sehr gut funktioniert hat und uns von anderen abhebt. Das ist für viele Partner sehr interessant, da sie nicht nur ein paar Restaurants bekommen, sondern einen ganzen Markt. Aber trotz der Unternehmensgröße sind wir auch flexibel und passen dieses Modell je nach Markt an. Deshalb sind wir auch offen für Gebietsentwickler- Franchisenehmer, die nicht den ganzen Markt auf einmal übernehmen, sondern eine Region, in der sie gut vernetzt sind. Je nach Land ist der eine oder der andere Ansatz besser. Letztendlich kommt es nicht auf das Modell an, sondern darauf, dass es für beide Seiten die beste Lösung ist, um zu wachsen. Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit unseren Partnern weltweit gemacht und sind überzeugt, dass wir dies auch in Deutschland tun werden.

Welche Wachstumsperspektive sehen Sie für die nächsten Jahre?

TIM LOWTHER: Wie bereits erwähnt, ist der Appetit auf Burger ungebrochen, auch in Deutschland. Aber wir sind der Meinung, dass die gleichen Akteure seit Jahren das Gleiche machen und dass es etwas Neues braucht. Und genau dafür sind wir da.

Wir haben unsere internationale Präsenz in den letzten sieben Jahren verdoppelt, deshalb sehen wir Carl’s Jr. auch als den aufsteigenden Stern in der QSR-Branche. Dieses Wachstum wollen wir in den kommenden Jahren weltweit fortsetzen. Um unser Wachstum vor allem in Europa voranzutreiben, wollen wir unser Geschäft dort in den bestehenden Märkten ausbauen und in neue Länder expandieren – allen voran Deutschland. Wir blicken sehr zuversichtlich in die Zukunft und sind überzeugt, dass die gesamte QSR Branche weiterhin wachsen wird.

Vielen Dank für das Gespräch