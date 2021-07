Principal Real Estate stärkt deutsches Management-Team

Sebastian Lietsch und Ole Sichter werden zu Geschäftsführern befördert und in dieser Funktion gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführungsmitglied Ute Suhrbier-Hahn die Leitung des Immobiliengeschäfts von Principal in Deutschland übernehmen.

Sebastian Lietsch übernimmt in seiner Funktion als Head of Fund Management Germany die Verantwortung für alle Fonds- und Finanzierungsaktivitäten in Deutschland. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobilien-Investmentgeschäft, davon die vergangenen zehn Jahre im Management von Immobilienfonds für institutionelle Investoren und acht Jahre im Senior-Team von Principal Real Estate.

Ole Sichter kehrt nach acht Monaten bei der Verianos SE zu Principal zurück, um seine Aufgaben als Head of Transactions Germany wieder aufzunehmen. In dieser Funktion verantwortete er bereits zuvor die Steuerung aller Immobilienaktivitäten des Unternehmens in Deutschland. Ole Sichter ist seit mehr als 18 Jahren in der Immobilien- und Investmentbranche tätig.

Andrew Thornton, CEO von Principal Real Estate Europe, kommentiert die Neubesetzungen wie folgt: „Es ist großartig, dass wir die Stellen innerhalb des Unternehmens besetzen können. Sebastian Lietsch und Ole Sichter sind gut positioniert, um unser deutsches Team zu leiten, unseren Kundenstamm zu betreuen und die lokalen Investmentkapazitäten weiter zu diversifizieren. Um die Investitionsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen und unser Immobiliengeschäft in Deutschland und Europa weiter auszubauen, werden sie die Zusammenarbeit mit unseren internen und externen Partnern fortführen.“

Thornton fährt fort: „Unsere Aktivitäten in Deutschland zeigen, wo wir signifikante Investitionsmöglichkeiten im europäischen Immobilienmarkt sehen. Mit aktiven Strategien in den Bereichen Gesundheitswesen, Convenience Retail und jetzt auch Rechenzentren glauben wir, dass die alternativen Immobiliensektoren das Potenzial haben, die Renditen der Investoren zu verbessern. Sie ergänzen die traditionelleren Sektoren Büro, Hotel und Logistik, in denen wir ebenfalls über bedeutende Erfahrungen und eine Erfolgsbilanz verfügen.“

Sebastian Lietsch, Managing Director und Head of Fund Management Germany bei Principal Real Estate, sagt: „Während Deutschland beginnt, sich von der COVID-19-Pandemie zu erholen, wollen wir unsere Investment-Management-Plattform in Deutschland ausbauen, um auf die steigende Nachfrage nach alternativen Immobilienstrategien zu reagieren. In einer Zeit, in der einige der traditionellen Asset-Klassen unter dem Wachstum des Online-Handels oder der Unsicherheit aufgrund eines veränderten Nutzerverhaltens leiden, ist es wichtig, den Investoren ein vielfältiges Angebot an Anlagestrategien zu bieten.“

Ole Sichter, Managing Director und Head of Transactions Germany bei Principal Real Estate, erläutert: „Wir beobachten eine Zunahme der Transaktionsaktivitäten in ganz Deutschland, da Investoren versuchen, Kapital zu investieren, das in den vergangenen zwölf Monaten auf Eis gelegt war. Bei einem so großen Investoreninteresse und Wettbewerb um Objekte ist es wichtig, dass die Investoren Partner mit Teams vor Ort auswählen, die über umfassende Kenntnisse der Objekte und der Nutzermärkte verfügen, insbesondere in einem Land wie Deutschland, in dem es eine große regionale Vielfalt gibt.“

(Principal Real Estate Europe)