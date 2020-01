Principal erwirbt Bürogebäude in Barcelona für European Office Fund

Verkäufer war Goldman Sachs. Das 13-stöckige Bürogebäude in der Calle Llacuna 166 liegt im Innovationsquartier 22@, nahe des markanten Bürohauses Torre Glòries, und wird von mehreren Mietern genutzt, darunter dem Videospielentwickler Social Point und dem Krankenhausbetreiber Quiron Salud.

Guillaume Masset, Leiter der Abteilung Transaktionen und Asset Management bei Principal Real Estate Europe, kommentiert den Erwerb: „Wir haben Barcelona für die jüngste Akquisition von PEOF ausgewählt, weil die Stadt über starke Fundamentaldaten verfügt, darunter einen robusten Nutzermarkt und ein langfristiges Wachstumspotenzial bei den Mieten. Insbesondere der Flächenumsatz im Stadtteil 22@ hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, was durch den Mangel an qualitativ hochwertigen Büroflächen im Stadtzentrum noch verstärkt wurde.“

Sebastian Lietsch, Fondsmanager bei Principal Real Estate Europe, fügt hinzu: „Unsere erste Akquisition in Spanien für PEOF, Torre Llacuna, ergänzt das bestehende Portfolio des Fonds aus paneuropäischen Core-Büroimmobilien in Amsterdam, Lissabon, Mailand, Paris und Rotterdam. Wir sind weiterhin auf der Suche nach gut positionierten Assets, die wir in das Portfolio aufnehmen können.“

Cushman & Wakefield hat Principal Real Estate Europe in technischen und kaufmännischen Punkten bei der Akquisition beraten. Zusätzlich waren SDH und EY unterstützend bei der Transaktion tätig.

Der 2003 aufgelegte PEOF ist ein auf langfristige Wertstabilität ausgerichteter Büroimmobilienfonds, der in gut gelegene Core-Immobilien in ganz Europa investiert. Bei einem geplanten Investitionsvolumen von 600 Mio. Euro besitzt der Fonds derzeit zehn Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund 340 Mio. Euro.

Principal Real Estate Europe verwaltet von seinem Büro in Madrid aus acht Assets in Spanien.

(Principal Real Estate Europe)