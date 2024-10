Principal AM: Transaktionen in Private Equity Real Estate sollten zunehmen

„Zu Beginn des Jahres 2024 waren das Investmentgeschehen und das Investorensentiment gedämpft. Angesichts stabilerer Bewertungen und einer größeren Sicherheit rund um die makroökonomischen Bedingungen bildet sich nun aber ein Interesse für neue Allokationen und Investmentaktivität aus.

Spezialisierte Sektoren des Immobilienmarktes bleiben resilient. Die rasch voranschreitende Digitalisierung und die rasante Verbreitung von generativer KI treiben die Nachfrage nach Rechenzentren weiter an. Gleichzeitig bleibt das Angebot aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Neubauland und Strom beschränkt.

Im vergangenen Jahr haben sich viele Gespräche auf der Expo Real um die Themen Verschuldung, Refinanzierung und Immobilienkredite gedreht. In diesem Jahr erwarten wir, dass die Private-Equity-Perspektive mehr Raum in der Diskussion einnehmen wird, wobei eine Entwicklung besonders ins Gewicht fallen dürfte: Die Rückkehr der Liquidität. Damit dürfte auch die Transaktionsaktivität entsprechender Akteure zunehmen – mit Implikationen für die entsprechenden Immobilienmarktsegmente. Im Fokus dieser Investoren stehen höher rentierende Strategien, spezialisierte Sektoren, Sekundärmarktchancen und hochwertige, ESG-fokussierte Investments.

Von der Expo Real erhoffen wir uns in diesem Jahr einen tiefen Einblick in das Sentiment unseren Kunden und Branchenpartner. Besonders interessiert sind wir an einem Austausch über die Performance der Gesamtportfolios unserer Kunden, wo sie Opportunitäten sehen oder danach suchen, und welche Bereiche für sie während der Marktkorrektur am spannendsten sind.

Wir erkennen an, dass die aktuelle Marktphase herausfordernd sein kann. Gleichzeitig blicken wir bei Principal AM auf ähnliche Marktzyklen in unserem Investment-Track-Record zurück, in denen wir einzigartige Investmentchancen für unsere Kunden erschließen konnten.“

