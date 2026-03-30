Primus Valor: Immobilienfonds ICD 12 R+ leistet vorzeitige Auszahlung



Die vorzeitige Auszahlung des ICD 12 R+ basiert auf mehreren Faktoren, die den Fonds seit seiner Initiierung prägen. Entscheidend war der gezielte, antizyklische Ankauf von Wohnimmobilien zu attraktiven Konditionen. Viele Objekte konnten dabei deutlich unter ihrem jeweiligen Gutachterwert erworben werden. Dieser Ansatz hat sich insbesondere in der derzeitigen Marktphase als vorausschauend und wertstiftend erwiesen.

Weitere zentrale Erfolgsfaktoren sind die vorteilhafte Finanzierungsstruktur mit einem durchschnittlichen Kreditzins von unter 3,7 Prozent (gegenüber einer prospektierten Prognose von 4,5 Prozent), eine breite regionale Diversifikation des Portfolios sowie kontinuierliche Mietsteigerungen in den Bestandsliegenschaften. Darüber hinaus leistet die fortlaufende Optimierung und Entwicklung der Immobilien im Bestand einen nachhaltigen Beitrag zur positiven Performance.

Durch das Zusammenspiel dieser Maßnahmen entwickelt sich der ICD 12 R+ aktuell teils deutlich besser als im ursprünglichen Basisszenario kalkuliert. Mit der Auszahlung im März steigt die Gesamtauszahlung des Fonds auf 10 Prozent1 seit Fondsstart.

Für Anleger, die eine Reinvestition erwägen, führt der Nachfolger-Fonds ICD 14 R+ die bewährte Anlagestrategie fort und profitiert ebenfalls von günstigen Einstiegspreisen. Das Fondsportfolio umfasst aktuell 339 Wohneinheiten mit einer Investitionssumme von rund 40 Millionen Euro und soll zeitnah erweitert werden. Eine umfangreiche Ankaufspipeline befindet sich in fortgeschrittener Detailprüfung. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Segment “bezahlbares Wohnen” mit attraktivem Wertsteigerungspotenzial – so befinden sich am Standort Kempten Wohnungssanierungen in der Umsetzung, an nahezu jedem Standort sind zudem umfangreiche energetische Maßnahmen geplant und durch die Kooperation mit lokalen Maklern steht eine zügige Vollvermietung in Aussicht.

1Auszahlung in Prozent der Kommanditeinlage ohne Agio (vor Steuern); pro rata temporis