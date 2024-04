Primestar: June Six Hotel Hannover City eröffnet

Ab sofort begrüßt das June Six Hotel Hannover City im Herzen der Landeshauptstadt Hannover Gäste. Mit 115 Zimmern und Suiten ab 74 Euro, WorX Space, June Bistro & Bar und Gym wird das Hotel in der Kurt-Schumacher-Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs sowie direkt neben dem größten Einkaufszentrum Ernst-August-Galerie sowohl für Geschäftsreisende und Messegäste wie auch für Touristen ein Anziehungspunkt sein.

WorX Space, die moderne Coworking-Community, kombiniert mit dem erstklassigen Service eines Hotels, ist ideal für Workations. Der Coworking Space bietet moderne Arbeitsplätze, Telefonzellen, einen Loungebereich und einen Besprechungsraum. Mit einem WorX-Tagespass oder einer WorX-Mitgliedschaft genießen Gäste edes June Six inen Arbeitsplatz in einer inspirierenden Umgebung, Highspeed-WLAN, Druckerzugang sowie Kaffee/Tee und alkoholfreie Getränke.

Die Immobilie wurde umfassend nach den neuesten Baustandards renoviert und steht kurz vor der ESG-Zertifizierung durch BREEAM mit der Bewertung „Sehr gut“. Das Anwesen ist Eigentum von Crown S.C.A. SICAV-RAIF, einem institutionellen Fonds mit Sitz in Luxemburg. Das neue Erscheinungsbild der Immobilie steht bewusst unter dem Motto „Green Urban Chic“ mit dem bekannten Design des ersten Flaggschiff-Hotels – dem June Six Hotels Berlin City West.

Das June Six ist mit modernster Technologie ausgestattet, die von seinen Technologie-partnern at-visions, Lokalee und Socialwave/Beaconsmind implementiert wird. Das Hotel verfügt außerdem über ein eigenes Fitnesscenter mit grünem Außenbereich.

Mit dem Messezentrum Hannover, welches vom June Six Hotel Hannover City mit dem Auto in etwas mehr als 20 Minuten erreichbar ist, gilt Hannover als wichtiger Messestandort in Deutschland. Das June Six Hotel Hannover City kann online über die Hotel Website june-six-hotels.com gebucht werden.

June Six ist eine lebendige, junge Boutique-Hotel-Marke für die bewusste und flexible Beherbergung im Herzen der Stadt. Die Hotels werden sich alle in urbanen und zentralen Gebieten in ganz Europa befinden und zeichnen sich durch eine einzigartige Lage und ein vielfältiges Angebot aus. Die Hotels sind mit einem zeitgenössischen Interieur und offenen Räumen ausgestattet und gestaltet. Ausgewählte Standorte werden ein June Bistro & Bar anbieten, das eigene Barkonzept, das urbane Eleganz widerspiegelt.

Ronald Nilsson, Geschäftsführer der Primestar Group: „Wir freuen uns, zum Auftakt des IHIF und kurz vor der Hannover Messe unser zweites June Six Hotel in der Landeshauptstadt Hannover zu eröffnen. Das June Six Hotel Hannover City bietet einen neuen Standard an City-Boutique-Hotels, einschließlich einer BREEAM ESG-Zertifizierung und modernster Technologie. Besonders gespannt sind wir auf den neuen Community-Aspekt durch unseren eigenen WorX-Workspace.“

