Primestar Group gewinnt Hotel-Prestigeprojekt im Elbtower

Damit ist der international führende Hospitality-Core Brand „Hilton“ erstmals in der Hansestadt vertreten. Die führende unabhängige Hospitality-Plattform PRIMESTAR Group hat den Zuschlag für das Hotelprojekt in einem der markantesten Hochhausprojekte und Smart City Objektes Deutschlands von dem Investorenkonsortium um Immobilieninvestor Dieter Becken erhalten.

Geplant wird das zukünftige High-End-Hotel im Elbtower mit 195 Zimmern und Suiten; eröffnet werden soll es bis spätestens 2029. Für die Primestar Group markiert das neue Hotel im Hamburger Elbtower den Eintritt in die Fünf-Sterne-Luxusklasse, einen weiteren Meilenstein nach dem erfolgreichen Launch der eigenen Marken June Six und June Stay im Jahr 2022. Das Unternehmen betreibt derzeit insgesamt 19 Hotels mit sieben Marken an 12 Standorten in Deutschland, Österreich und Italien. Zur Unternehmensstrategie zählt die weitere Expansion in A-Städten in Deutschland, Österreich und Polen, sowohl mit den Eigenmarken June als auch in Zusammenarbeit mit langjährigen Franchise-Partnern. Der Elbtower wird eine integrierte und digitalisierte Customer Journey mit dem einzigartigen Naturhistorischen Museum bzw. einem State-of-the Art Bürogebäude neben dem von PRIMESTAR Group betriebenen Hotel und Restaurant bzw. Tagungsflächen bieten.

Neubelebung des Wahrzeichens an der Elbe

„Mit unserem neuen High-End-Hotelprojekt im Hamburger Elbtower gehen wir einen weiteren konsequenten Schritt in der Entwicklung unserer Unternehmensgruppe“, erklärt Dr. Roland Rausch, Chairman der Primestar Group. „Für das Vertrauen in unser wegweisendes Konzept bedanke ich mich besonders bei Immobilieninvestor Dieter Becken und seinem Team. Mit seinem Engagement zur Neubelebung des Wahrzeichens an der Elbe leistet er Großes für Hamburg. Unser Dank gilt auch unserem langjährigen Franchise-Partner Hilton für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den gemeinsamen nächsten Schritt in das neue Luxus-Segment.“ Maßgeblich beteiligt an den erfolgreichen Verhandlungen zwischen der PRIMESTAR Group und dem Investorenkonsortium des Hamburger Elbtower waren darüber hinaus Patricia Walter von der Rechtsanwaltskanzlei Gebert Drescher sowie Marc Werner aus der internationalen Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells bzw. ARP Architekten.

Digitalkonzept dockt an Smart City Hamburg an

Die Primestar Group sieht für das neue Hilton im Elbtower ein hohes Maß an digitalen Lösungen vor, die nahtlos an die Smart City Hamburg andocken. „Wir sehen uns als Vorreiter in puncto Digitalisierung der Hospitality-Branche und werden diese Entwicklung auch im Elbtower progressiv vorantreiben – wie etwa mit einem Guest Journey, der vollständig digital sein wird und die Customer Experience des einzigartigen Naturhistorischen Museum und des neuen Office Space integrieren“, betont Dr. Rausch. „Damit bieten wir nicht nur viel modernen Komfort für unsere Gäste, sondern tragen auch zu wachsender Nachhaltigkeit bei.“

Das Digitalkonzept der Primestar Group wird unter anderem einen Online-Self-Check-in und -Check-out umfassen, genauso wie digitale Room Keys und Online-Concierge-Leistungen, zu denen Restaurantempfehlungen, Online Food to Go und die Buchung von Aktivitäten zählen. Die Technologielösungen werden in Partnerschaft mit at-visions und swissnet Group implementiert.

