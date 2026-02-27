PRIMESTAR Group eröffnet June Six Salzburg

Die PRIMESTAR Group kündigt den nächsten wichtigen Meilenstein für ihre Lifestyle-Marke June Six an: die Eröffnung des June Six Salzburg – Tribute Portfolio Hotel am 1. März 2026. Entwickelt in strategischer Partnerschaft mit SORAVIA wird das neue Haus unter dem Tribute Portfolio von Marriott International geführt und vereint das moderne Lifestyle-Konzept von June Six mit der Stärke eines der weltweit führenden Hospitality-Netzwerke.

Im Herzen von Salzburg gelegen, wird das ehemalige Mayburg Salzburg – Tribute Portfolio Hotel einer vollständigen Rebranding- und Design-Weiterentwicklung unterzogen, um die June Six Philosophie „travel.work.live.” widerzuspiegeln. Das Boutiquehotel vereint künstlerisches Gespür, digitale Innovation und österreichischen Charme und bietet sowohl Reisenden als auch Einheimischen einen warmen, sozialen Ort, der auf dem Next-Generation-Technologie-Stack von June basiert.

„Das June Six Salzburg markiert einen bedeutenden Schritt im Wachstum und in der globalen Präsenz unserer Marke“, sagt Ronald Giese, Geschäftsführer von PRIMESTAR Group. „Durch die Partnerschaft mit der SORAVIA Gruppe und die Zugehörigkeit zu Marriotts Tribute Portfolio können wir unsere unabhängige Design-DNA mit Marriotts erstklassiger Distribution und Loyalitätsreichweite verbinden. Diese strategische Zusammenarbeit ermöglicht es uns, das Boutique-Hotel-Erlebnis neu zu denken und gleichzeitig dem treu zu bleiben, was June Six einzigartig macht.“

Das 88-Zimmer-Hotel wird helle, moderne Innenräume, lokal inspirierte Kunst und nachhaltige Materialien bieten, die das kulturelle Erbe Salzburgs widerspiegeln. Gäste können sich auf hochwertige Annehmlichkeiten wie extra große Boxspringbetten, Nespresso-Maschinen, Highspeed-WLAN, modernen WhatsApp-Check-in und Guest Journey sowie flexible Arbeitsbereiche freuen. Das Hotel wird weiterhin einen nahtlosen digitalen Gästeservice bieten, von kontaktloser Buchung und mobilem Check-in bis hin zu smarten In-Room-Features, und diesen gezielt durch persönlichen Service und echte Gastgeberpräsenz vor Ort ergänzen.

Dr. Roland Rausch, Chairman und Eigentümer der PRIMESTAR Group, kommentiert: „Diese Partnerschaft vereint drei starke Kräfte: die operative Exzellenz von PRIMESTAR, die umfassende Immobilienexpertise von Soravia und die globale Hospitality-Führungsrolle von Marriott. Die Zugehörigkeit zum Tribute Portfolio stärkt die internationale Sichtbarkeit von June Six und bewahrt gleichzeitig unsere Individualität und den Lifestyle-Fokus.“

Erwin Soravia, CEO SORAVIA, ergänzt: „Mit dem June Six Salzburg definieren wir neu, was Lifestyle-Hotellerie in Salzburg bedeutet – wir verbinden lokale Authentizität mit internationaler Strahlkraft. Dieses Projekt passt perfekt zu unserer Vision, inspirierende und nachhaltige Destinationen in ganz Europa zu schaffen.“