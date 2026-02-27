Kategorie wählen

Sachwerte / Immobilien

PRIMESTAR Group eröffnet June Six Salzburg

Neues June Six Salzburg wird Teil von Marriotts Tribute Portfolio und verbindet unabhängiges Lifestyle-Design der Marke June mit globaler Markenreichweite

Die PRIMESTAR Group kündigt den nächsten wichtigen Meilenstein für ihre Lifestyle-Marke June Six an: die Eröffnung des June Six Salzburg – Tribute Portfolio Hotel am 1. März 2026. Entwickelt in strategischer Partnerschaft mit SORAVIA wird das neue Haus unter dem Tribute Portfolio von Marriott International geführt und vereint das moderne Lifestyle-Konzept von June Six mit der Stärke eines der weltweit führenden Hospitality-Netzwerke.

Im Herzen von Salzburg gelegen, wird das ehemalige Mayburg Salzburg – Tribute Portfolio Hotel einer vollständigen Rebranding- und Design-Weiterentwicklung unterzogen, um die June Six Philosophie „travel.work.live.” widerzuspiegeln. Das Boutiquehotel vereint künstlerisches Gespür, digitale Innovation und österreichischen Charme und bietet sowohl Reisenden als auch Einheimischen einen warmen, sozialen Ort, der auf dem Next-Generation-Technologie-Stack von June basiert.

„Das June Six Salzburg markiert einen bedeutenden Schritt im Wachstum und in der globalen Präsenz unserer Marke“, sagt Ronald Giese, Geschäftsführer von PRIMESTAR Group. „Durch die Partnerschaft mit der SORAVIA Gruppe und die Zugehörigkeit zu Marriotts Tribute Portfolio können wir unsere unabhängige Design-DNA mit Marriotts erstklassiger Distribution und Loyalitätsreichweite verbinden. Diese strategische Zusammenarbeit ermöglicht es uns, das Boutique-Hotel-Erlebnis neu zu denken und gleichzeitig dem treu zu bleiben, was June Six einzigartig macht.“

Das 88-Zimmer-Hotel wird helle, moderne Innenräume, lokal inspirierte Kunst und nachhaltige Materialien bieten, die das kulturelle Erbe Salzburgs widerspiegeln. Gäste können sich auf hochwertige Annehmlichkeiten wie extra große Boxspringbetten, Nespresso-Maschinen, Highspeed-WLAN, modernen WhatsApp-Check-in und Guest Journey sowie flexible Arbeitsbereiche freuen. Das Hotel wird weiterhin einen nahtlosen digitalen Gästeservice bieten, von kontaktloser Buchung und mobilem Check-in bis hin zu smarten In-Room-Features, und diesen gezielt durch persönlichen Service und echte Gastgeberpräsenz vor Ort ergänzen.

Dr. Roland Rausch, Chairman und Eigentümer der PRIMESTAR Group, kommentiert: „Diese Partnerschaft vereint drei starke Kräfte: die operative Exzellenz von PRIMESTAR, die umfassende Immobilienexpertise von Soravia und die globale Hospitality-Führungsrolle von Marriott. Die Zugehörigkeit zum Tribute Portfolio stärkt die internationale Sichtbarkeit von June Six und bewahrt gleichzeitig unsere Individualität und den Lifestyle-Fokus.“

Erwin Soravia, CEO SORAVIA, ergänzt: „Mit dem June Six Salzburg definieren wir neu, was Lifestyle-Hotellerie in Salzburg bedeutet – wir verbinden lokale Authentizität mit internationaler Strahlkraft. Dieses Projekt passt perfekt zu unserer Vision, inspirierende und nachhaltige Destinationen in ganz Europa zu schaffen.“

 

print

Tags:

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld