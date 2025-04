Premier Inn mietet 7.000 Quadratmeter auf dem iCampus im Werksviertel

Die R&S Immobilienmanagement GmbH vermeldet den nächsten Vermietungserfolg im i10 auf dem iCampus im Werksviertel: Premier Inn hat einen langfristigen Mietvertrag über knapp 7.000 Quadratmeter unterzeichnet. Auf der Fläche wird die Hotelkette ab 2028 insgesamt 190 Zimmer auf sechs Etagen betreiben.

Mit diesem Abschluss sind beide im Konzept vorgesehenen Hotelflächen des i10 bereits vor dem offiziellen Vermarktungsstart und Baubeginn erfolgreich vermietet. Die Vermietung beider Hotelflächen im i10 innerhalb kürzester Zeit unterstreicht die enorme Nachfrage nach Hotelflächen im Werksviertel und die wachsende Bedeutung des Quartiers in München. „Dass wir noch vor Beginn der aktiven Vermarktung beide Hotelflächen vermieten konnten, zeugt vom enormen Potenzial des Standorts. Mit Premier Inn und Numa schaffen wir ein sich perfekt ergänzendes Übernachtungsangebot, das die verschiedenen Bedürfnisse der Gäste im Werksviertel optimal bedient“, erklärt Moritz Eulberg, Leiter Projektentwicklung, Asset- und Property-Management der R&S Immobilienmanagement.

Modernes Hotelkonzept trifft auf dynamischen Standort

Die Kombination aus direkter Anbindung am Ostbahnhof und der Nähe zu zahlreichen internationalen Unternehmen und einem umfangreichen Freizeitangebot macht das i10 zum idealen Hotelstandort. „Das Werksviertel hat sich zu einem der lebendigsten Quartiere Münchens entwickelt. Mit Premier Inn gewinnen wir einen weiteren starken Partner, der das Hotelangebot im Quartier perfekt ergänzt“, sagt Mario Rados, Projektleiter bei R&S Immobilienmanagement. Neben Numa verfügt der iCampus im Werksviertel mit dem Residence Inn und Moxy Hotels im benachbarten i9 – Plaza über zwei weitere Hospitality-Angebote.

Für Premier Inn bedeutet der neue Standort eine wichtige Erweiterung des Portfolios. „München zählt zu den stärksten Hotelmärkten Deutschlands. Daher freuen wir uns sehr über diesen erstklassigen Standort im iCampus im Werksviertel. Das ehemalige Industriequartier verbindet nicht nur Architektur, sondern auch Kultur und Kunst miteinander. Mit seiner zentralen Lage und der perfekten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr bietet unser neues Hotel beste Voraussetzungen für unsere zukünftigen Gäste“, sagt Chris-Norman Sauer, Acquisitions Director von Premier Inn. Mit aktuell 61 betriebenen Hotels in Deutschland und Wien gehört Premier Inn zu den führenden Hotelbetreibern im Budget-Segment. Weitere 39 Hotels befinden sich in der Entwicklung.

