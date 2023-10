Premier Inn baut im Frankfurter Flughafen-Quartier Gateway Gardens

Premier Inn erwarb im neuen Business-Quartier Gateway Gardens eine 1.770 Quadratmeter große Fläche in der De-Saint-Exupéry-Straße von der Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH. Die Unternehmen verkündeten die Vereinbarung anlässlich der Immobilien-Messe Expo Real in München.

Der neue Premier Inn-Standort wird Reisenden 198 Zimmer bieten, darunter circa 30 komfortable Premier-Plus-Rooms. Dank des bereits rechtskräftigen B-Plans erhofft sich Premier Inn, dass nach dem jetzt beginnenden Bauantragsverfahren Ende 2024 mit dem Neubau gestartet und dieser ungefähr zwei Jahre später fertiggestellt werden kann. Die Hotelkette entwickelt und bebaut das Grundstück selbst und wird somit sowohl Betreiber als auch Eigentümer der Immobilie sein.

„Ein Hotel in Gateway Gardens ist ideal für unser Standort-Konzept und unsere Gäste-Zielgruppe“, freut sich Mathias Schotten, Head of Development bei Premier Inn Deutschland über die vertragliche Vereinbarung mit der Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens. Mit dem Ziel von bis zu 25.000 Arbeitsplätzen auf dem Gelände, auf dem einst die Wohnanlagen der U.S. Air Force standen, entwickelt sich eine wirtschaftliche Boomtown mit Büros, Beherbergungsangeboten und Veranstaltungs-Hallen. Daneben entsteht aktuell eine umfassende Versorgungsinfrastruktur des täglichen Lebens, inklusive Gastronomie, Einzelhandel, E-Auto-Ladestationen, Sport- und Freizeitangeboten sowie weiteren Dienstleistern. Und das alles inklusive eines großen Parks mit altem Baumbestand.

Auch die regionale Anbindung ist dank der 2019 eröffneten S-Bahn-Station optimal. Seitdem brauchen Pendler mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Gateway Gardens zum Frankfurter Hauptbahnhof lediglich zehn Minuten. Das entstehende Premier Inn befindet sich dafür in idealer Lage direkt an einer Haltestelle der Linien S8 und S9. Somit ist Gateway Gardens auch ein guter Ausgangspunkt für alle wichtigen Standorte in der gesamten Rhein-Main-Region. Nicht nur bei Business-Terminen, sondern auch für Touristen, die sich verkehrsgünstig und klimafreundlich im Rhein-Main-Gebiet bewegen wollen.

Hotels in Frankfurt haben für Premier Inn nicht nur wegen der dortigen Deutschland-Unternehmenszentrale besondere Bedeutung. Zudem begann in der Main-Metropole auch die Expansion der britischen Hotelmarke nach Deutschland, mit der Eröffnung des Premier Inn Frankfurt Messe im Jahr 2016. Damals startete das Hotelunternehmen ein schnelles Wachstum, auf inzwischen 52 geöffnete Hotels. Insgesamt wurden 90 Standorte mit rund 16.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert.