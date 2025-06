Praemia REIM: Guy-Young Lamé neue Head of Research and Strategy

In ihrer neuen Funktion wird Lamé die Abteilung Research & Strategy bei Praemia REIM leiten. Sie wird makroökonomische und sektorspezifische Analysen entwickeln, um Investitionsentscheidungen über die gesamte paneuropäische Plattform des Unternehmens hinweg zu unterstützen. Dabei wird sie eng mit den Teams für Investment und Asset Management zusammenarbeiten, um den Kapitaleinsatz zu steuern, die Portfoliostruktur zu optimieren und die Produktentwicklung über verschiedene Assetklassen und Regionen hinweg zu fördern. Lamé wird vom Pariser Büro aus tätig sein und direkt an Laurent Fléchet berichten.

Laurent Fléchet, Chairman von Praemia REIM, sagt: „Wir freuen uns, Guy-Young bei Praemia REIM willkommen zu heißen. Ihre umfangreiche Expertise und internationale Perspektive sind ein großer Gewinn für unsere Investitionsstrategie. Während wir unsere Plattform weiterhin europa- und asienweit ausbauen und diversifizieren, wird ihre Führungsstärke unseren überzeugungsbasierten Ansatz untermauern und unsere Fähigkeit stärken, Veränderungen im Immobilienmarkt proaktiv zu erkennen und zu nutzen.“

Peter Finkbeiner, CEO von Praemia REIM Germany, fügt hinzu: „Institutionelle Investoren benötigen heute ein deutlich tieferes Marktverständnis, um strukturelle Trends wie demografischen Wandel, ESG, veränderte Nutzerbedürfnisse und die digitale Transformation erfolgreich zu navigieren. Mit Guy-Young stärken wir gezielt unsere strategische Research-Kompetenz auf europäischer Ebene. Sie ergänzt die fundierte Marktkenntnis unseres deutschen Research-Teams und schafft einen strategischen Rahmen, um länderübergreifende Trends sowie sektorspezifische Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen und Investitionsentscheidungen auf einer klaren, datenbasierten Strategie aufzubauen.“

Guy-Young Lamé kommentiert: „Ich freue mich darauf, bei Praemia REIM in dieser entscheidenden Phase zu beginnen. Das integrierte paneuropäische Modell des Unternehmens in Kombination mit dem Fokus auf alternative Assetklassen bietet eine außergewöhnliche Plattform zur langfristigen Wertschöpfung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den talentierten Teams bei Praemia, um strategische Erkenntnisse zu vertiefen, die Research-Kompetenz zu stärken und zum weiteren Wachstum des Unternehmens beizutragen.“

Lamé begann ihre Karriere bei BNP Paribas Real Estate als Manager of Research für Frankreich. Anschließend wechselte sie zu Invesco als Head of European Research, wo sie für Investitionsprognosen verantwortlich war und die Kapitalbeschaffung in Europa und Asien unterstützte. Zudem war sie Co-Leiterin des unternehmenseigenen Frauennetzwerks.

Zuletzt war sie als Global Head of Research and Perspectives bei Ivanhoé Cambridge tätig, wo sie für globale Marktanalysen, Datenstrategien, Risikoanalysen und ESG-Integration verantwortlich war sowie aktiv an DEI-Initiativen und globalen Governance-Prozessen mitwirkte.

