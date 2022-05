Policen Direkt Maklergruppe verstärkt sich mit Annette Olligschläger-Ebert

Vor diesem Hintergrund hat die Maklergruppe das Team am Hauptsitz in Frankfurt am Main mit Annette Olligschläger-Ebert verstärkt. Frau Olligschläger-Ebert hat langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche, sowohl in leitenden Tätigkeiten bei größeren Maklerhäusern als auch im Bereich HR. Als zertifizierte Feelgood Managerin unterstützt sie die Policen Direkt Maklergruppe ab sofort im neu geschaffenen Ressort „People and Culture“.

„Bei einer stark wachsenden Maklergruppe ist es nicht nur wichtig, Maklerhäuser zu übernehmen und rein technisch zu integrieren, sondern auch eine gemeinsame und wertschätzende Unternehmenskultur zu etablieren“, sagt Frau Olligschläger-Ebert.

Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer der Policen Direkt Maklergruppe, ergänzt: „Wir sind sehr froh, dass wir Annette für uns gewinnen und mit ihr die Maklergruppe weiter verstärken konnten. Insbesondere die Mitarbeiter der übernommenen Maklerhäuser werden von Annettes Erfahrungsschatz und ihrem Esprit profitieren können.“

(Policen Direkt)