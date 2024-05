PKF hospitality group: Trends beim Serviced Living

Tobias Siegel, der den Bereich Serviced Living bei der PKF hospitality group verantwortet, erläutert: „Derzeit stehen rund sechs Millionen Quadratmeter Bürofläche allein in den Top 7 Städten in Deutschland leer. Daher beobachten wir gerade eine erhöhte Nachfrage nach Umnutzungsmöglichkeiten von Büros in Serviced Living-Produkte. Wir sehen zudem, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden Wohnraum zur Verfügung stellen möchten, da in allen Großstädten ein Mangel an Wohnungen herrscht. Auch dazu eignen sich Serviced Living-Angebote. Außerdem wird es aufgrund der demografischen Entwicklung zukünftig mehr moderne Senior Living-Konzepte geben, abgestimmt auf die konkreten Ansprüche dieser Zielgruppe. Dies ist somit ein Bereich, der uns in den nächsten Jahren immer öfter begegnen wird.“

Siegel und sein Kollege Paul Rands, Managing Director beim Future of Hospitality Institute (FOH), fokussieren sich deswegen auf diese Trends bei dem von ihnen organisierten Event „196+ spotlight serviced living“, das am 10. Juni im neueröffneten The Hoxton in Wien stattfinden wird. Neben Diskussionen zum Thema „Hybride Konzepte“, „Ansprüche der Zielgruppe im modernen Senior Living“ und „Digitalisierung beim Serviced Living“, werden sich zudem neue Player und Konzepte sich vorzustellen.

„Hybride Konzepte spielen eine immer wichtigere Rolle, um auf die ständig wechselnden Anforderungen von Gästen, die nach Flexibilität in ihrem Lebens-, Arbeits- und Reiseverhalten suchen, schnell reagieren zu können. Das ´196+ spotlight serviced living´ ist jedes Jahr eine geeignete Plattform, sich mit anderen Industrieexpertinnen und -experten auszutauschen und mehr über die neuesten Trends in der Welt des Serviced Living zu erfahren“, sagt Paul Rands.

