Photovoltaik und Speicher – das Perfect Match der modernen Energieversorgung für die Depots Ihrer Kunden?

Was dürfen Anlegerinnen und Anleger von der Assetklasse Infrastruktur und im Speziellen von erneuerbaren Energien erwarten? Vor allem eines: Wandel. Denn die Welt schreit nach Strom und neben dem weiteren Ausbau von Wind- und Solarenergie rücken zunehmend Technologien in den Fokus, die den Erfolg der Energiewende überhaupt erst möglich machen – allen voran Energiespeicher. Wer heute in Erneuerbare investiert, sollte daher den Blick auf mehr als nur Erzeugungsanlagen richten und sich mit den Perspektiven moderner Speicherlösungen auseinandersetzen

SO GROSS IST DER ENERGIEHUNGER DER WELT

Der weltweite Strombedarf wächst schneller als je zuvor. Studien wie die von McKinsey zeigen: Bis 2050 könnte sich der Verbrauch von derzeit rund 30+000 Terawattstunden (TWh) auf bis zu 90+000 TWh verdreifachen. Haupttreiber sind die Elektrifizierung von Schlüsselindustrien wie Verkehr durch E-Mobilität, die Stahlproduktion mit Lichtbogenöfen, die Wasserstofferzeugung per Elektrolyse sowie der zunehmende Einsatz von Robotern in der Fertigung. Hinzu kommt die Digitalisierung: KI-gestützte Systeme steuern Produktion, Logistik und Verwaltung, während sich Rechenzentren als Rückgrat der digitalen Infrastruktur etablieren. Steigender Wohlstand, wachsender Konsum und klimatische wie geopolitische Entwicklungen verstärken diesen Trend zusätzlich. Klar ist: Ohne den massiven Ausbau erneuerbarer Energien in Kombination mit Speichern wird dieser Energiehunger weder klimaverträglich noch sicher zu stillen sein.

WARUM WIR ENERGIESPEICHER BRAUCHEN

Mit jedem neuen Windrad und jeder zusätzlichen Photovoltaikanlage steigt der Bedarf an Speicherlösungen. Denn Strom aus erneuerbaren Energien entsteht nicht dann, wenn er gebraucht wird, sondern wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Vor allem mittags, wenn Solaranlagen auf Hochtouren laufen, ergibt sich häufig ein Stromüberschuss, der nicht vom Netz aufgenommen werden kann. Dann fällt der Börsenstrompreis rapide, es drohen Netzüberlastungen und Anlagen werden abgeregelt. Das Ergebnis: Emissionsfreier Strom geht ungenutzt verloren.

Abends hingegen, wenn der Verbrauch ansteigt, liefern Solaranlagen keinen Strom mehr. Ohne Speicher muss dann auf konventionelle Energieträger wie Kohle oder Gas zurückgegriffen werden – und genau hier bleiben Effizienz und Klimaschutz auf der Strecke.

SOLARENERGIE UND SPEICHER IM PORTFOLIO

Die Verbindung von Photovoltaik und Energiespeichern stärkt nicht nur ein nachhaltiges und unabhängiges Energiesystem, sondern kann sich auch als ergänzender Baustein in einem aufgestellten Kundenportfolio wiederfinden. Eine neue Qualität zukunftsorientierter Geldanlagen bietet der hep solar Invest ELTIF. Der Fonds investiert vorrangig in Sachwerte wie Solarparks und Batteriespeicher, erwirbt unter anderem Projektrechte und finanziert deren Entwicklung, Bau und Betrieb. Je nach Strategie können die Projekte in unterschiedlichen Stadien angekauft, gehalten oder veräußert werden, während die Vermarktung des erzeugten Solarstroms laufende Erlöse generiert. So erö!net der Fonds Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, an den Ertragschancen einer modernen Energiezukunft teilzuhaben. Es gibt keine Garantie oder sonstige Gewährleistung, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Der

Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen.

HEP SOLAR