Pflege, Wohnen, Wandel – 2025 als Jahr der Neuausrichtung im Sozialimmobilienmarkt

Die Nachfrage nach Pflege- und Sozialimmobilien bleibt trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten hoch. Während andere Segmente auf volatile Märkte reagieren, zeigen Healthcare-Investments 2025 ihre Stärke: Stabilität, gesellschaftliche Relevanz und nachhaltige Perspektiven

2025 war ein Jahr der Konsolidierung und Neuorientierung. Nach der Zinswende und einer Phase verhaltener Investitionstätigkeit hat sich der Markt für Pflege und Sozialimmobilien gefestigt. Getragen von einer strukturell hohen Nachfrage und einem wachsenden Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung dieser Immobilien entwickelte sich das Segment zum Stabilitätsanker im Immobilienmarkt.

EIN MARKT SORTIERT SICH NEU

Der Rückblick auf 2025 zeigt ein deutlich verändertes Marktgefüge. Während in den Vorjahren steigende Baukosten und Unsicherheiten bei der Finanzierung Investitionen bremsten, führte die stabilere Zinslage zu einer leichten Belebung. Gleichzeitig haben sich Betreiberstrukturen professionalisiert: Viele Einrichtungen wurden modernisiert oder in neue Trägerkonzepte überführt. Das scha!t Vertrauen bei Investoren ebenso wie bei Pflegebedürftigen und Angehörigen. Auch gesellschaftlich fand ein Umdenken statt. Die Diskussion um Versorgungssicherheit und Fachkräftemangel rückte die Bedeutung einer verlässlichen Pflegeinfrastruktur stärker ins öffentliche Bewusstsein. Pflegeheime, Servicewohnen und Quartiersprojekte werden zunehmend als Teil eines integrierten Versorgungssystems verstanden, das klare Synergien zwischen stationären und ambulanten Angeboten aufweist.

PFLEGEINVESTMENTS BLEIBEN RESILIENT

Pflege- und Sozialimmobilien unterscheiden sich deutlich von klassischen Wohn- oder Büroobjekten. Ihre Stärke liegt in der Konjunkturunabhängigkeit, denn die Nachfrage folgt demografischen Entwicklungen, nicht Marktzyklen. Langfristige Pachtverträge mit erfahrenen Betreibern sichern stabile Erträge, und die gesellschaftliche Relevanz schützt die Assetklasse vor kurzfristigen Stimmungsschwankungen. Parallel gewinnen neue Wohn- und Versorgungskonzepte an Bedeutung. Serviceund Quartierswohnen verbindet Selbstständigkeit mit Sicherheit, Pflege und sozialer Teilhabe. Diese Modelle bieten Investoren stabile Ertragsquellen und unterstützen zugleich den politischen Leitgedanken „ambulant vor stationär“.

NACHHALTIGKEIT UND RISIKOMANAGEMENT IM FOKUS

2025 stand auch für die Professionalisierung im Risikomanagement. ESG-Kriterien gelten längst nicht mehr als Pflicht, sondern als Qualitätsmaßstab. Energieeffizienz, soziale Wirkung und transparente Betreiberstrukturen sind zentrale Investitionskriterien geworden. IMMAC kombiniert dabei Marktkenntnis mit aktivem Asset Management. Jede Immobilie wird über ihren gesamten Lebenszyklus begleitet – vom Ankauf über die Betriebsphase bis zur Nachnutzung. Diese langfristige Perspektive sichert wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Erträge.

DIVERSIFIKATION UND NEUE ANLEGERMODELLE

Institutionelle Investoren und Stiftungen entdecken das Segment zunehmend als strategische Beimischung. Mit dem IMMAC Immobilien Portfoliofonds 2 erhalten sie Zugang zu einem breit gestreuten Portfolio aus Pflege- und Beherbergungsimmobilien. Diese Struktur ermöglicht den Einstieg in eine Anlageklasse, die bislang vor allem professionellen Investoren vorbehalten war – bei gleichzeitiger Risikostreuung und planbaren Ausschüttungen.

AUSBLICK 2026: STABILITÄT MIT NEUER DYNAMIK

Für 2026 deutet vieles auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung hin. Das Zinsniveau bleibt stabil, die Nachfrage hoch, die Konsolidierung auf Betreiberseite stärkt das Vertrauen in den Markt. Besonders gefragt sind nachhaltige Neubau- und Revitalisierungsprojekte, die soziale und ökologische Aspekte verbinden.

Die Grundlage bleibt unverändert: Die Versorgung älterer und pflegebedürftiger Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die verlässliche Partner braucht. Wer heute in Pflege und Sozialimmobilien investiert, investiert in reale Werte, Stabilität und Verantwortung und gestaltet die soziale Infrastruktur von morgen.

FLORIAN M. BORMANN