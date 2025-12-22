PATRIZIA schließt Ankauf von sieben Wohnanlagen mit 237 Einheiten im Raum Stuttgart ab

Durch das im November 2025 erfolgte letzte Closing konnte der Ankauf von insgesamt 237 Mietwohnungen mit einer Gesamtfläche von mehr als 21.500 Quadratmetern im Raum Stuttgart erfolgreich abgeschlossen werden. Via zwei separater Forward-Deals konnte PATRIZIA im Rahmen institutioneller Mandate im Jahresverlauf 2025 die Neubauwohnungen schrittweise und planmäßig übernehmen. Bei den Projektentwicklern und Verkäufern handelt es sich um BPD sowie HKPE.

Torsten Bergner, Head of Investment Management Living DACH von PATRIZIA, erläutert: „Wir verfügen im Bereich Living als Unternehmen über einen mehr als 40-jährigen Track Record und setzen konsequent unsere sektorspezifische Investmentstrategie für den Bereich Wohnen um. Ob lang- oder eher kurzfristig, Forward-Deals ermöglichen uns, nachhaltige Wohn-Assets in Bestlage für unsere Anleger zu sichern und unsere Präsenz im Wachstumssegment Wohnen weiter auszubauen. Der Großraum Stuttgart ist aufgrund seiner soliden Fundamentaldaten und der strukturell hohen Nachfrage nach modernem Wohnraum besonders vielversprechend.“

Ein Forward-Deal betrifft den „Neckarpark Nürtingen“ in der Stuttgarter Straße/am Bodelschwinghweg, wo BPD 155 Wohneinheiten entwickelt hat. Hierbei entfallen 23 Wohnungen auf den sozial geförderten Bereich. Das Ensemble umfasst 14.140 Quadratmeter, hinzu kommen 161 Tiefgaragen-Stellplätze. Die nach KfW-55-Standard gebauten Wohnanlagen befinden sich in attraktiver Neckarlage und sollen mit Dach-PV ausgestattet werden, um die bereits starke ESG-Bilanz weiter zu optimieren. Das Signing für diese Transaktion fand bereits 2021 statt, der Übergang der Wohneinheiten an ein von PATRIZIA verwaltetes Sondervermögen erfolgte zwischen Januar und Mai 2025.

Der zweite Forward-Deal betrifft das Neubauquartier SOFI – Stadteingang Ostfildern in der Danzigerstraße 5-9. Hier hat HKPE insgesamt 82 Wohneinheiten und ebenso viele PKW-Stellplätze entwickelt und diese bereits im Sommer 2025 (Signing) an ein von PATRIZIA verwaltetes Sondervermögen veräußert. Die insgesamt 7.441 Quadratmeter Wohnfläche befinden sich in äußerst attraktiver Lage mit direktem Blick auf das Neckartal von Esslingen nach Stuttgart. Auch dieses Projekt wurde durchgängig nach KfW-55-Standard errichtet und soll mit Dach-PV nachgerüstet werden. Der Übergang der Einheiten erfolgte mit Closing im November 2025.

