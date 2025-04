Patrizia erwirbt Coca-Cola-Standort bei Hildesheim

Verkäufer des Logistikneubaus an Patrizia ist der Projektentwickler Bauwo Grundstücksgesellschaft. Die schlüsselfertige Logistikimmobilie mit Büroanteil verfügt über eine Mietfläche von rund 27.500 Quadratmetern und ist zu 100 Prozent an die Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH vermietet. Der Neubau dient dem Unternehmen mit 14 Produktionsstandorten in Deutschland zur Abwicklung des stark gestiegenen Produktionsvolumens aus dem benachbarten Coca-Cola-Werk in Hildesheim.

Die DGNB-Gold-zertifizierte Immobilie in der Walter-Althoff-Straße entspricht den neuesten Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzstandards. Es ist vorgesehen, das Objekt mit einer großflächigen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach auszurüsten, die voraussichtlich im Herbst 2025 in Betrieb gehen wird. Zudem kommen Wärmepumpen zur Förderung regenerativer Energien zum Einsatz.

„Mit dem Ankauf fügen wir dem Fondsportfolio eine weitere nach neuesten Standards errichtete Core-Immobilie hinzu, die über eine hervorragende ESG-Bilanz, eine strategisch ausgezeichnete Lage und einen bonitätsstarken Mieter mit langfristigem Vertrag verfügt. Insbesondere ihr ESG-Konzept macht die Immobilie zu einem Aushängeschild für moderne Logistikliegenschaften“, sagt Kris Kamp, Associate Director und Logistik-Experte bei Patrizia.

„Der erfolgreiche Verkauf des Objekts bestätigt unsere Strategie, keine Kompromisse hinsichtlich Qualität und Nachhaltigkeit einzugehen. Die Erfüllung dieser Kernkriterien kombiniert mit etablierten Lagen und leistungsstarken Mietern weckt weiterhin das Interesse der Investoren“, ergänzt Nils Hachmeister, Head of Transaction Management der bauwo.

Die Immobille befindet sich im Südosten Bockenems in unmittelbarer Nähe der Bundesautobahn A 7. Die hervorragende Anbindung und die moderne Gebäudeausstattung ermöglichen dem Nutzer zügige Beladungsprozesse und die schnelle Belieferung regionaler Kunden.

Das Objekt wurde für den Fonds „Patrizia Logistik-Invest Europa I“ angebunden. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Nach der Akquisition in Ansbach im vierten Quartal 2024 ist dies der zweite Logistikankauf innerhalb kurzer Zeit auf dem deutschen Markt, auf dem PATRIZIA nun mehr als 1,8 Milliarden Euro AuM verwaltet. Vor kurzem hatte Patrizia für den Fonds zudem zwei Premium-Logistikobjekte in der italienischen Toskana für rund 30,6 Millionen Euro gesichert.

