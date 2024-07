OWNR: Innovative Wohnlösungen für Frankfurt

OWNR zeichnet sich durch innovative Leasingmodelle als Alternative zum traditionellen Mietmodell aus und schafft so neue Möglichkeiten für den Zugang zu Wohneigentum.

Die Expansion von OWNR in die Region Frankfurt wird maßgeblich durch die Zusammenarbeit mit der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (VVRB) in Südhessen unterstützt. Die VVRB stellt das notwendige Fremdkapital zur Verfügung, um den Erwerb und die Renovierung der Immobilien zu finanzieren. Seit Ende 2023 wird die vertriebliche Schlagkraft durch die Kooperation mit der vobahome GmbH erhöht – eine 100%ige Tochter der VVRB, die sich auf Nischenprodukte im Immobilienbereich spezialisiert hat. Diese langjährige/gefestigte Partnerschaft ermöglicht es OWNR, ein breites Spektrum an Immobilien anzubieten und die Nachfrage der Kunden optimal zu bedienen.

„Die Expansion nach Frankfurt ist für OWNR ein bedeutender Meilenstein. Wir freuen uns, unser innovatives Leasingmodell nun auch in dieser pulsierenden Region anbieten zu können. Unser Ziel ist es, mehr Menschen den Zugang zu Wohneigentum zu ermöglichen und den Wohnungsmarkt nachhaltig zu verändern. Mit unserem flexiblen Modell können Kunden ihr zukünftiges Zuhause zunächst testen, bevor sie sich entscheiden, es zu kaufen. Dies bietet eine nie dagewesene Sicherheit und Flexibilität im Immobilienmarkt,“ erklärt Nils T. Kohle, Gründer und CMO von OWNR. „Wir wollen mit unserem Leasing-Modell den Druck auf den Mietmarkt in Frankfurt reduzieren und eine nachhaltige Alternative zum traditionellen Mietmarkt anbieten.“

„Die Zusammenarbeit mit OWNR passt perfekt zu unserem Ansatz, innovative und kundenorientierte Finanzlösungen zu fördern. Wir sind stolz darauf, OWNR bei der Expansion nach Frankfurt zu unterstützen und freuen uns, gemeinsam mit ihnen den Immobilienmarkt zu revolutionieren. Diese Partnerschaft wird vielen Menschen in der Region Frankfurt neue Perspektiven auf dem Weg zum Eigenheim eröffnen,“ ergänzt Ralf Magerkurth, Vorstandsvorsitzender der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank in Südhessen.

