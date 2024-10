OLM Nature Escape ist „Hotelimmobilie des Jahres 2024“

Andreas Martin, Jury-Vorsitzender: „Der Name dieses energieautarken Aparthotels enthüllt das Wesen dieses Ortes: ´OLM ist Südtirolerisch und meint die Alm, die Almwiese, sowie das Unendliche immer im Verstreichen der Zeit. Organisch, autark und authentisch – alles ist im Kreislauf.´ Und so fühlt es sich vor Ort auch an. Architektonisch erinnert es an den Mühlstein von einer alten Mühle, die, unweit des ehemaligen Hofes Prenn, im Dörfchen Kematen an einem Bach gestanden hatte. Der alte Name Prenn lässt sich auch als Brennpunkt übersetzen, der aktuellen Zeitgeist neu interpretiert, mit einem Angebot, das eben nicht einem 5-Sterne Anspruch entspricht, ihn aber trotzdem umsetzt. Das OLM Nature Escape ist tolerant und empathisch, mit einer harmonisch in die umgebende Natur integrierten Architektur, die Formen und Funktionen ideal miteinander verbindet.“

Das OLM Nature Escape ist ein Eco-Aparthotel, das energieautark ist. Nachhaltigkeit ist das Kernthema der Struktur: die Verwendung von selbst erzeugter, erneuerbarer Energie steht dabei im Mittelpunkt. Die Energiequellen (Photovoltaik, artesischer Brunnen, Erdwärme) machen das Hotel zu einem CO2-neutralen Bauwerk. Der Neubau ist architektonisch unverwechselbar in die Natur eingebettet.

Das OLM ist kein klassisches Hotel, sondern ein Apartmenthotel und fast alle Zimmer sind mit einer Kitchenette ausgestattet. Wer sich an einem Tag nicht bekochen lassen mag, kocht selbst, die Zutaten gibt es im Hotel eigenen Shop oder im Dorf. Die Struktur der Anlage ist kreisförmig und hat einen Durchmesser von 110 Metern. Der zweigeschossige Ring des Gebäudes wurde sensibel in die Landschaft integriert, wodurch eine nahtlose Harmonie zwischen Innen- und Außenräumen entsteht. Glasflächen verwischen die Grenzen zwischen innen und außen und bieten den Gästen freie Ausblicke auf die umliegenden Wiesen und die Berglandschaft.

Die 33 Zimmerapartments unterschiedlicher Größen bieten private Saunen, freistehende Badewannen, holzgetäfelte (Lärche) Wohnbereiche und Schlafbereiche mit Ausrichtung auf die Natur und ausreichend bemessenen Balkonflächen mit entspannenden Sitzmöglichkeiten. Der zentrale Bereich des OLM ist das Restaurant „Prenn“, direkt über dem Wellnessbereich mit Außenschwimmbecken gelegen. Hier finden die Gäste verschiedene kulinarische Angebote, die sich über den Wochenverlauf verändern, sowie einen Loungebereich mit Steinofen und einem Angebot an Gesellschaftsspielen.

Aus den 33 Hotelbewerbungen aus sechs europäischen Ländern hatte die interdisziplinär besetzte 18-köpfige Jury zehn Nominierte aus sechs Ländern ausgewählt.

