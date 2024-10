Oliver Zähr neuer Head of Finance & Contract Management bei Catella

Zu den Hauptaufgabenvon Oliver Zähr bei Catella zählen die Finanzierung und Strukturierung der laufenden und zukünftig geplanten und vorgesehener Projekte (Fremdkapital, Whole Loan, Mezzanine, JV), das Vertragsmanagement sowie die inhaltliche Optimierung aller operativ in den Bereich fallenden Tätigkeiten. Er berichtet hierbei direkt an die Geschäftsführung.

Der Diplom-Jurist (LL.M) verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilien- und Bankenbranche. Vor seinem Wechsel zu Catella war Zähr zuletzt als Leiter Finanzierung bei der 6B47 Germany GmbH tätig, wo er sich u.a. für die Kapitalbeschaffung der Projektentwicklungen verantwortlich zeichnete. Davor war Zähr unter anderem als Finance Manager bei der Hahn Gruppe und der GERCH Group beschäftigt.

Oliver Zähr freut sich auf seine neuen Aufgaben: „Die Entwicklung von Immobilien erfordert nicht nur visionäres Denken und präzises Bauen, sondern auch eine solide Finanzierungsstrategie, die Raum für Wachstum und Stabilität schafft.“

„Es gibt viel zu tun“, weiß Klaus Franken, CEO und Gründer der Catella Project Management. „Deshalb freuen wir uns umso mehr, mit Oliver Zähr einen so kompetenten und engagierten neuen Kollegen bei uns im Haus begrüßen zu dürfen.”

