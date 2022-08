Offener Immobilien-Publikumsfonds trennt sich von „Pau Claris“ in Barcelona

Der offene Immobilien-Publikumsfonds LEADING CITIES INVEST (ISIN: DE0006791825) der KanAm Grund Group hat das 2019 erworbene Objekt „Pau Claris“ in Barcelona mit Veräußerungsgewinn verkauft. Es handelt sich dabei bereits um die fünfte Transaktion im Fonds seit Anfang des Jahres.

Erworben wurde die Immobilie von Franklin Real Asset Advisors im Auftrag eines Kunden. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die rund 6.200 Quadratmeter große Büroimmobilie befindet sich in der Carrer de Pau Claris 158-160 im Herzen Barcelonas. Im selben Bezirk steht auch die weltberühmte Kathedrale Sagrada Família, nur einen Häuserblock entfernt ist die Geschäfts- und Touristenstraße Passeig de Gràcia.

Die Nachbarschaft ist geprägt von Bürogebäuden, Wohnanlagen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Restaurants. Fußläufig befinden sich mehrere U-Bahnstationen, gegenüber von „Pau Claris“ liegt eine Bushaltestelle mit mehreren Linien.

Das Gebäude ist langfristig an die Generalitat de Catalunya, die politische Verwaltungsinstitution der Provinz Katalonien, vermietet.

Reduzierung spanische Immobilien auf 15 Prozent

Seit Anfang 2022 hat das Fondsmanagement des LEADING CITIES INVEST damit bereits fünf Transaktionen getätigt. Im März waren das Light Industrial-Objekt „Lambda“ nahe Chemnitz und die Büroimmobilie „Fab9“ in Helsinki erworben worden. Es folgte der Verkauf des „Chiquita-Headquarter“ am Genfer See Anfang Juni.

Zuletzt konnte man Ende Juli die erste österreichische Immobilie für den Fonds erwerben, die Last-Mile-Logistikhalle „Cross Dock Upper Austria“ in der Nähe von Linz. Fast zeitgleich hat sich die KanAm Grund Group nun von „Pau Claris“ in Barcelona getrennt.

Nach der Veräußerung von „Pau Claris“ reduziert sich der Anteil von spanischen Immobilien im Fonds auf etwa 15 Prozent. Mit derzeit etwa 23 Prozent liegt der regionale Fokus aktuell auf Deutschland. Es folgen Frankreich (etwa 19 Prozent), Spanien und Finnland (rund 13 Prozent).

Im Spanien-Portfolio des LEADING CITIES INVEST verbleiben nunmehr fünf Mitte 2021 erworbene Bürogebäude in Top-Lage im Zentrum Barcelonas. Drei der Objekte befinden sich im L’Eixample – einem erstklassigen Büro-, Geschäfts-, Wohn- und Tourismusviertel im Herzen der Stadt.

Die anderen beiden Objekte sind im Gotischen Viertel von Barcelona, das sich von der Straße La Rambla bis zur Via Laietana erstreckt. Alle Immobilien sind langfristig von der Generalitat de Catalunya angemietet.

Beim Verkauf von „Pau Claris“ wurde die KanAm Grund Group von Pérez-Llorca als Rechtsberater sowie KPMG als Berater für steuerliche und wirtschaftliche Belange unterstützt. Zudem wurde die Transaktion von Savills begleitet.

(KanAm Grund Group)