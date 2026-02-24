Off-Market-Gewerbeimmobilien: So finden Investoren Zugang zu Off-Market-Deals

Das Unternehmen eröffnet Investoren exklusive Investmentchancen außerhalb des öffentlichen Marktes. (www.off-market-gewerbeimmobilien.de & www.ballwanz.immobilien)

Was sind Off-Market-Gewerbeimmobilien?

Der Zugang zu attraktiven Off-Market-Gewerbeimmobilien ist für Investoren einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren in einem zunehmend kompetitiven Marktumfeld. Off-Market-Gewerbeimmobilien sind Objekte, die nicht öffentlich über Immobilienportale oder andere Plattformen vermarktet werden. Verkauf oder Vermietung erfolgen ausschließlich über direkte Kontakte und etablierte Netzwerke. Diese Vorgehensweise gewährleistet maximale Diskretion, schützt sensible Objektdaten und wahrt die Interessen aller beteiligten Parteien.

Exklusiver Marktzugang durch starkes Netzwerk

In Kooperation mit der REBA IMMOBILIEN AG bietet Holger Ballwanz Immobilien spezialisierte Dienstleistungen rund um Off-Market-Gewerbeimmobilien an. Das Leistungsspektrum umfasst:

• Ankauf von Gewerbeimmobilien für Investoren

• Diskrete Off-Market-Vermarktung beim Verkauf

• Vermietung und Verpachtung an geeignete Betreiber, Mieter oder Pächter

• Vermittlung von Betreibern und Investoren für nachhaltige Partnerschaften

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin sowie Vorstand der Hotel Investments AG und der REBA IMMOBILIEN AG. Durch diese enge Verzahnung verfügt das Unternehmen über ein gewachsenes Netzwerk aus Investoren, institutionellen Investoren, Family Offices, Investmentgesellschaften, Bauträgern, Projektentwicklern und Betreibern.

Asset-Klassen im Fokus

Betreut werden Off-Market-Gewerbeimmobilien unterschiedlicher Asset-Klassen, darunter:

• Boardinghäuser, Serviced Apartments und Microliving Betreiberimmobilien

• Hotelimmobilien und Hospitality-Objekte

• Gewerbeparks

• Handels- und Nahversorgungsimmobilien (z. B. Lebensmitteldiscounter, Supermarkt und Nahversorger Immobilien, Fachmarktzentren)

• Gesundheits- und Sozialimmobilien (z. B. Ärztehäuser, MVZ)

• Logistikimmobilien, Light Industrial und Self Storage

• Spezialimmobilien wie Parkhäuser

• Wohnanlagen

KI-gestütztes Matching für höhere Abschlussquoten

Mit einer innovativen, KI-basierten Softwarelösung optimiert Holger Ballwanz Immobilien das Matching zwischen Immobilieneigentümern und qualifizierten Investoren. Unter Einbeziehung von Standortdaten, Markttrends und individuellen Ankaufsprofilen identifiziert das System gezielt passende Interessenten.

Das Ergebnis:

• Reduzierter Zeitaufwand

• Höhere Transaktionssicherheit

• Effizientere Due-Diligence-Prozesse

• Verbesserte Abschlussquoten

Investoren profitieren von maßgeschneiderten Angeboten, während Eigentümer und Entwickler schneller geeignete Käufer oder Betreiber finden.

Geografischer Fokus: Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH-Region)

Das Unternehmen ist deutschlandweit aktiv, unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Stuttgart sowie in Wien (Österreich) und Zürich (Schweiz). Durch die gezielte Präsenz in wirtschaftsstarken Metropolregionen sichert Holger Ballwanz Immobilien einen direkten Zugang zu relevanten Märkten und Entscheidern.

Begleitung in allen Transaktionsphasen

Von der strategischen Planung und Bewertung über das diskrete Off-Market-Matching bis hin zur Due Diligence und dem finalen Closing begleitet Holger Ballwanz Immobilien Investoren und Eigentümer in sämtlichen Phasen der Transaktion. Diskretion, Transparenz und hohe Abwicklungssicherheit stehen dabei im Mittelpunkt.

