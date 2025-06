Ölpreis unter Druck

Sowohl die europäischen als auch die US-Börsen gehen nicht auf Tauchstation. Es sieht vor allem an den hiesigen Märkten, die jüngst stark zugelegt haben, nur nach einer leichten Konsolidierung aus. Auch am Bondmarkt sieht es ruhig aus – eine Flucht in Bundesanleihen als sicherer Hafen ist nicht zu erkennen. Deshalb gibt es auch kaum Ausschläge bei den Renditen. Lediglich der Ölpreis schielt derzeit recht deutlich nach oben.

Von Panik an den Finanzmärkten kann aber keine Rede sein. Ein Hauptgrund: Donald Trump dürfte weiterhin großes Interesse an Verhandlungen mit Iran haben. Vor allem die MAGA-Bewegung erwartet, dass sich die USA aus internationalen Kriegen heraushalten und der Fokus auf der Innenpolitik liegt. Eine dauerhafte militärische Beteiligung der Amerikaner im Iran dürfte den Ölpreis nachhaltig in die Höhe treiben. Das würde die Inflation in den USA anheizen. Ein zentrales Wahlversprechen von Donald Trump war jedoch, die Teuerung zu senken. Ein Atomabkommen mit dem Iran bleibt auch deshalb weiterhin im Interesse der US-Regierung.