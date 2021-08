NORSK erhält Baugenehmigung für Holzhybridhaus in Wiesbaden

Der bundesweit agierende Immobilieninvestor und Projektentwickler NORSK Deutschland AG hat die Baugenehmigung für seine nachhaltig konzipierte Büroimmobilie h1 erhalten.

Das Gebäude in Wiesbadens Hohenstaufenstraße 1 wird bis zum Sommer 2023 in innovativer und ressourcenschonender Holzhybridbauweise errichtet.

Es wird das erste derartig errichtete Bürogebäude in der Hessischen Landeshauptstadt.

Ökologisch konzipierte, hochmoderne Workspaces

Durch Anlehnung an die Vorgaben der erst in diesen Wochen veröffentlichten Musterholzbaurichtlinie, die in Hessen noch nicht in Kraft getreten ist, konnte in enger Abstimmung mit den Baubehörden nach intensiven Verhandlungen der Weg zur Erteilung der Baugenehmigung für das h1 geebnet werden.

Nach den Plänen des Wiesbadener Architekturbüros grabowski.spork entstehen in zentrumsnaher Lage auf rund 2.400 Quadratmetern mietbarer Bürofläche ökologisch konzipierte, hochmoderne Workspaces.

Neue ökologische Landmarke

„NORSK wird zum Treiber des nachhaltigen Bauens. Wir werden mit diesem Projekt nicht nur eine neue ökologische Landmarke für Wiesbaden und darüber hinaus setzen, sondern auch unserer Verantwortung nachkommen, die Immobilienwirtschaft Stück für Stück nachhaltiger zu gestalten.

Mit dieser Baugenehmigung haben wir den Weg für weitere Bürogebäude in Holzhybridbauweise in Wiesbaden geebnet“, sagt Thomas Schulze Wischeler, CEO der NORSK Deutschland AG.

Auch E-Ladestationen

Jan Spork, Architekt des Hauses und Geschäftsführer von grabowski.spork architektur: „Die Flächen in dem sechsgeschossigen Gebäude sind hochwertig ausgestattet sowie flexibel und individuell in Nutzung und Gestaltung. Besonderen Wert haben wir dabei auf die nachhaltige Gestaltung des Gebäudes gelegt.

Das Raumklima verbessernde Lehm-Heiz-Kühldecken, außenliegender Sonnen-/Blendschutz mit automatischer Steuerung, ein nachhaltiges Heiz- und Kühlkonzept für das gesamte Gebäude, Fernwärmeversorgung, ein modernes Beleuchtungssystem mit Tagessteuerung zeichnen dieses Vorhaben als ökologisch federführend in Wiesbaden aus und ermöglichen auch das Erreichen des Energieeffizienzstandards Effizienzgebäude 55 nach BEG.

Für die 34 Tiefgaragenstellplätze sollen E-Ladestationen bereitgestellt werden.“

(NORSK Deutschland AG) / surpress