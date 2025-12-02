Nordhafen Living & Office: JTRE Germany plant umfassende Nachhaltigkeits- und Gesundheitszertifizierungen

Parallel dazu bereitet JTRE Germany mehrere international etablierte Zertifizierungen vor, darunter LEED BD+C (Zielniveau Platin), WELL v2, das WELL Health-Safety Rating, WiredScore und SmartScore. Diese Verfahren sollen die ökologische, gesundheitliche und digitale Qualität der entstehenden Gebäude systematisch erfassen und transparent dokumentieren. Das Projekt umfasst Wohn- und Bürogebäude sowie öffentlich zugängliche Freiräume entlang des Nordhafens und der Spree. Die Zertifizierungsprozesse werden im weiteren Bauverlauf schrittweise umgesetzt.

Martin Stohl, ESG-Manager bei JTRE, erklärt, dass beim Projekt Nordhafen Living & Office mehrere Ebenen der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden: „In unserem Projekt streben wir drei Arten von Zertifizierungen an: Für Nachhaltigkeit wird es LEED BD+C (mit dem Ziel Platin) sein. Um den höchsten Standard für Gesundheit und Wohlbefinden im Gebäude zu gewährleisten, wird es die WELL v2- und WELL Health-Safety-Bewertung geben. Und um die Bereitschaft für Konnektivität und intelligente Funktionen zu belegen, werden wir auch WiredScore- und SmartScore-Zertifizierungen erhalten. Hohe Energieeffizienz, barrierefreies Design, erstklassige Einrichtungen für Radfahrer und komfortable, künstlerisch gestaltete Treppen als gesündere Alternative zu Aufzügen sind nur einige Beispiele dafür, was die zukünftigen Nutzer erwartet.“

Zu den geplanten Maßnahmen gehören eine energieeffiziente und ressourcenschonende Gebäudetechnik sowie eine barrierefreie Erschließung, die den Zugang für alle Nutzergruppen sicherstellt. Darüber hinaus werden die Gebäude so geplant, dass sowohl Tageslicht als auch Akustik den Anforderungen moderner Wohn- und Arbeitsumgebungen entsprechen. Ergänzt wird dies durch eine fahrradfreundliche Mobilitätsinfrastruktur, die unter anderem Abstell- und Servicebereiche vorsieht. Die Treppenräume werden bewusst so gestaltet, dass sie aktiv genutzt werden können und damit eine gesündere Alternative zum Aufzug darstellen. Zudem entsteht eine digitale Infrastruktur, die die Voraussetzungen für Smart-Building-Funktionen und eine zukunftsfähige Gebäudetechnik schafft.

Gebäudestandards gewinnen an Bedeutung

Die Bedeutung von Nachhaltigkeits-, Gesundheits- und Digitalzertifizierungen hat in der europäischen Immobilienwirtschaft deutlich zugenommen. Gründe dafür sind verschärfte regulatorische Anforderungen wie EU-Taxonomie und CSRD sowie neue Erwartungen von Nutzern und Investoren an überprüfbare ESG-Kriterien. Marktanalysen von JLL, RICS und dem MIT Real Estate Innovation Lab zeigen zudem, dass zertifizierte Gebäude häufig stabilere Vermietungsquoten, niedrigere Betriebskosten und geringere regulatorische Risiken aufweisen. Auch die Innenraumqualität spielt dabei eine wachsende Rolle: Studien des World Green Building Council belegen klare Zusammenhänge zwischen Raumklima, Tageslicht, Akustik und der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Nutzer. Vor diesem Hintergrund gelten Zertifizierungen zunehmend als wesentlicher Bestandteil einer zukunftsfähigen Projektentwicklung.

Erfahrungen aus bestehenden Projekten

JTRE verfügt in mehreren europäischen Märkten bereits über umfassende Erfahrung mit internationalen Gesundheits- und Nachhaltigkeitsstandards. In der Slowakei wurde das gesamte Büroportfolio des Unternehmens, darunter die Projekte River Park, Zuckermandel, Tower 115 sowie weitere Gebäude in Bratislava, nach dem WELL Health-Safety Rating zertifiziert. Dieses Rating bewertet unter anderem Reinigungs- und Hygieneprozesse, die betriebliche Notfallbereitschaft, vorhandene Gesundheits- und Sicherheitsressourcen, die Qualität der Luft- und Wasserführung sowie die Kommunikation mit den Nutzergruppen. Die in der Slowakei etablierten Prozesse und Standards werden auch bei der Planung und Umsetzung des Berliner Projekts berücksichtigt.

Die Gesamtfertigstellung des Projekts ist nach aktuellem Stand für das Frühjahr 2027 vorgesehen.