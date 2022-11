PI Pro·Investor, eine bankenunabhängige Unternehmensgruppe mit Sitz in Röthenbach a. d. Pegnitz, bietet vollregulierte AIF-Fondsprodukte an. Den aktuellen Investitionsschwerpunkt bilden Bestandswohnimmobilien an B- und C-Standorten in deutschen Mittel- und Oberzentren. Getreu dem Motto „Nicht wohnen geht nicht“ wurde im Jahr 2009 die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG als Initiator von geschlossen Beteiligungen gegründet.

Nach dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches im Zuge der Regulierung im Jahr 2013 wurde eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft, die PI Fondsmanagement GmbH und Co. KG, gegründet und diese hat somit als jüngstes Unternehmen mit den beiden Geschäftsführern Jürgen Wienold und Claus Burghardt Einzug in die Unternehmensgruppe gehalten.

Claus Burghardt, verantwortlich für das Fondsmanagement, blickt auf eine fast 30-jährige Erfahrung in der Konzeption und Verwaltung von Sachwertinvestitionen zurück. Während dieser Zeit war er als Prokurist/Geschäftsführer für über 60 Fonds mit einem Investitionsvolumen von mehreren Milliarden Euro verantwortlich.

Jürgen Wienold war in einem großen Teil seiner fast 30-jährigen Karriere bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in leitender Funktion tätig. Mehr als 3.500 Anleger haben der PI-Gruppe bislang ihr Vertrauen geschenkt.

Das Konzept wurde bereits in 2011, 2017, 2018 und 2020 mit dem Deutschen Beteiligungspreis in der Kategorie Transparenz und Anlegerorientierung ausgezeichnet. Mit der PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG setzt PI die erfolgreiche Reihe professioneller Immobilien- Investorengemeinschaften fort!

PI PRO·INVESTOR