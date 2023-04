Neuer Online-Lehrgang Immobilienmakler:in (IHK) macht fit für die Zukunft

Der Lehrgang richtet sich an Berufseinsteiger, Schulabgänger, Nachfolger, Quereinsteiger, Wohnimmobilienverwalter und Immobiliardarlehensvermittler. Auch bereits tätige Immobilienmakler ohne Formalqualifikation sind willkommen. . Der Kurs wird in Form einer virtuellen Schulungsreihe angeboten und in regelmäßigen Abständen bei GOING PUBLIC! gestartet. Zudem erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein umfangreicher E-Learning- Bereich.

Dr. Wolfgang Kuckertz, Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, erklärt: „Unser neuer Lehrgang bietet eine fundierte Ausbildung, die auf die Zukunft vorbereitet. Wir vermitteln dabei nicht nur das Know-how, um Immobilien makeln zu können. Wir gehen deutlich weiter. So erhalten angehende Maklerinnen und Makler auch das zukünftig so wichtige Wissen und das Anwendungs-Know-how in den Bereichen Teilverkauf/Immobilienrente, Versicherungen, Finanzierungen und Marketing/Kommunikation. Wir möchten hiermit ein Umdenken in der Branche erreichen und den zukünftigen Maklern die Möglichkeit geben, sich deutlich von reinen Abwicklungsplattformen für Endkunden abzuheben.“

Die Marktentwicklung durch Digitalisierung erfordert zukünftig ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Wissen. „Man darf nicht stehen bleiben“, betont Dr Kuckertz. „Unser Lehrgang erweitert den Horizont der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bereitet sie auf die Veränderungen in der Immobilienbranche vor.“ Der Lehrgang Immobilienmakler (IHK) der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG bietet ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Teilnehmer können im umfangreichen E-Learning – Bereich alle für das Seminar notwendigen Inhalte trainieren und sich darüber hinaus auf den Abschlusstest vorbereiten. Mithilfe von Lernprogrammen und online Trainingsaufgaben erreichen Sie neben dem notwenigen Wissen für den Abschlusstest auch noch Handlungsempfehlungen und Arbeitsmaterial für ihren Makleralltag.

Zum Abschluss des Lehrgangs, welcher gemeinsam mit dem Bildungszentrum der IHK-Frankfurt am Main konzipiert wurde, erhalten die Teilnehmer das IHK-Zertifikat Immobilienmakler/-in (IHK). Mit diesem Zertifikat untermauern Absolventen ihr Qualitätsversprechen gegenüber ihren Kunden . Auch als Unterstützung bei der Vermittlung von Immobiliendarlehen ist das Zusatz-Know-how von großem Vorteil. Zu guter Letzt bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, über 20 Weiterbildungsstunden zu erreichen.

(GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG)