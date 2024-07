Neuer Mieter für den Skyline Tower in der Parkstadt Schwabing

Die Münchner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines spannenden jungen Unternehmens aus der Tech- und Finanzbranche ziehen in den kommenden Monaten in den 11. und 12. Stock des Skyline Towers an der Marcel-Breuer-Straße.

„Wir freuen uns sehr, einen interessanten und passenden Mieter für den Hightech-Standort Parkstadt Schwabing gewonnen zu haben“, sagt Hajo Kruppa, Senior Vermietungsmanager der Bayerischen Hausbau Real Estate. Das international tätige Maklerhaus Cushman & Wakefield war auf Eigentümerseite als Leadmakler aktiv.

Neues Vermietungskonzept: Services als Kernelement

Die Bayerische Hausbau Real Estate hat den 23-stöckigen Skyline Tower des Bürokomplexes THE m.pire in den vergangenen Monaten vom Single-Tenant zum Multi-Tenant-Gebäude neu konzipiert. „Wir haben bei unserer Planung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer zukünftigen Mieter in den Mittelpunkt gestellt“, sagt Hajo Kruppa. „Neben der Vielfalt an Treffpunkten für sozialen Austausch bieten unterschiedliche Dienstleister echten Komfort, um Arbeit und Privatleben so effizient und angenehm wie möglich zu verbinden.“

Eine Kita auf dem Büro-Campus erleichtert allen Eltern den morgendlichen Alltag. Pakete können bequem an die hauseigene Paketstation geliefert und rund um die Uhr abgeholt werden. Ein Wäscheservice im Haus ersetzt den samstäglichen Weg zur Reinigung. Daneben bieten zwei Barista Bars in der Lobby und in der Sky Bar im 20. Stock sowie ein modernes Gastronomiekonzept eine anregende Umgebung, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Flexibel buchbare Konferenzräume mit Blick bis zu den Alpen runden das Full-Service-Angebot ab.

THE m.pire: digital, nachhaltig und mobil gut erreichbar

Der Skyline Tower prägt mit seinen fast 85 Metern Höhe seit rund 15 Jahren die Silhouette der Parkstadt Schwabing. Das Bürogebäude, das der mehrfach preisgekrönte Architekt Helmut Jahn mit seinem Team geplant hat, wurde bereits 2007 als erstes Hochhaus Münchens mit dem DGNB-Zertifikat in Platin ausgezeichnet. In Sachen Energieeffizienz, Ressourcenschutz und Erfüllung essenzieller ESG-Kriterien ist der Skyline Tower heute wegweisend: Zwei Grundwasserpumpen sowie Rückkühlwerke im Dachgeschoss dienen der Direktkühlung des Gebäudes, 80 Prozent des Allgemeinstroms kommen über Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der umliegenden Campus-Gebäude. Für seine digitale Konnektivität erhielt das Gebäude 2021 die WiredScore-Zertifizierung in der Kategorie Gold.

Ob ÖPNV, PKW oder Fahrrad: Der Skyline Tower bietet komfortablen Anschluss an die U-Bahn-Station Alte Heide, die Autobahn A 9 Richtung Flughafen und das Münchner Radnetz wenige hundert Meter vom Englischen Garten entfernt. Der Standort ist sowohl für Mitarbeiter als auch für Businesspartner zeitsparend und kosteneffizient erreichbar. Aktuell sind im Skyline Tower noch Büroflächen verfügbar.

