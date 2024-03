Neuer Markenauftritt als Westfield Ruhr Park

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) krönt im Jahr des 60-jährigen Bestehens des künftigen Westfield Ruhr Parks in Bochum die Erfolgsgeschichte einer der größten Shopping- und Freizeitdestinationen in Deutschland: Der Westfield Ruhr Park wird neben dem Westfield Centro in Oberhausen und dem Westfield Hamburg-Überseequartier die erst dritte Destination in Deutschland sein, die den international renommierten Brandnamen Westfield tragen wird.

Mit dem neuen Namen geht ein Qualitätskonzept einher, das Maßstäbe in den Bereichen Lifestyle, Shopping, Gastronomie und Freizeitgestaltung setzt. Die Umbenennung in Westfield Ruhr Park erfolgt am 26. September 2024 im Rahmen eines großen Events und passend zum 60-jährigen Jubiläum des 1964 eingeweihten Centers.

Der Westfield Ruhr Park wird fortan zu den mittlerweile 40 Westfield-Flagship-Destinationen in den USA und Europa gehören, einer einzigartigen Plattform der besten Shopping- und Lifestyle-Destinationen, die für außergewöhnliche Marken- und Konzeptmixe, aufregende Brand-Erlebnisse, emotionale Events und Marketing-Aktionen sowie branchenführende Services und Nachhaltigkeitsstandards stehen.

Die Kombination aus dem internationalen Renommee der Marke Westfield und der lokalen Tradition des Centers in Bochum wird die Attraktivität des Standorts weiter erhöhen und zugleich der gesamten Stadt Bochum und der umliegenden Region noch mehr Anziehungskraft verleihen. Durch das Rebranding in Westfield Ruhr Park wird der gesamte Einzelhandels- und Tourismusstandort Bochum profitieren und auch im überregionalen Kontext an Bedeutung gewinnen.

Andreas Hohlmann, Managing Director Austria & Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield, sagt: „Das Rebranding verbindet die außergewöhnliche Geschichte dieses traditionellen Standorts mitten im Herzen des pulsierenden Ruhrgebiets und die Stärke der internationalen Marke Westfield, die für ihre einzigartigen Flagship-Destinationen mit innovativen Shopping-, Lifestyle- und Freizeitkonzepten weltberühmt ist. I

m Jahr des 60-jährigen Jubiläums des künftigen Westfield Ruhr Park setzen wir damit ein deutliches Signal und unterstreichen die Zukunftsfähigkeit des Standorts. Unter dem neuen Brandnamen Westfield Ruhr Park wird die ohnehin schon sehr erfolgreiche Destination künftig noch attraktiver für internationale und nationale Brands und Konzepte. Verbunden mit dem Rebranding werden wir auch konsequent an der strategischen Weiterentwicklung des Westfield Ruhr Park arbeiten und ihn noch prägnanter als Flagship-Destination mit einem außergewöhnlichen Mix aus Einzelhandel sowie erlebnisorientierten Gastronomie- und Entertainment-Konzepten positionieren.“

Lars Horn, Center Manager im Ruhr Park, künftig Westfield Ruhr Park, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir im Jahr des 60-jährigen Jubiläums des künftigen Westfield Ruhr Park seine Weiterentwicklung mit diesem außergewöhnlichen Schritt des Rebrandings zu einer Westfield-Destination verbinden. Die Brand Westfield steht dafür, die internationale Strahlkraft der Marke eindrucksvoll mit der lokalen und regionalen Identität der Standorte zu verbinden – dafür ist der Ruhr Park prädestiniert. Das Rebranding wird deutliche Mehrwerte für unsere Gäste und all unsere Miet- und Geschäftspartner sowie darüber hinaus auch für die gesamte Stadt und die umliegende Region bieten.“

Der Westfield Ruhr Park in Bochum zählt mit rund 118.800 Quadratmetern Mietfläche und über 150 Stores zu den größten Shopping- und Freizeitdestinationen Deutschlands. Der Mieter- und Markenmix wurde in den letzten Jahren kontinuierlich optimiert und ausdifferenziert. Das nächste große Highlight in dem Kontext wird die Eröffnung des Questing-/Reality-Gaming-Konzepts Boda Borg im April sein.

Die Bedeutung als Gastronomie- und Freizeitdestination wird durch die UCI Kinowelt sowie ein umfassendes Angebot aus Restaurants und Cafés von nationalen und internationalen Marken gestärkt. Die Open-Air-Location Westfield Ruhr Park ist bequem mit dem Auto, unter anderem über einen unmittelbaren Autobahnanschluss, sowie über diverse Buslinien zu erreichen. Zudem stehen verschiedene moderne Mobilitätsservices und u.a. Tesla-E-Ladestationen bereit.

Derzeit wird die deutschlandweit größte Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Shopping-Centers installiert. Die Anlage umfasst über 3.600 Module und erzeugt einen jährlichen Stromertrag von über 1,4 Millionen Kilowattstunden. Das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch von 410 Einfamilienhäusern. Die hochmoderne Anlage ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den mittel- und langfristigen Zielen des Betreiber- und Eigentümerunternehmens des künftigen Westfield Ruhr Park, Unibail-Rodamco-Westfield: die CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis ins Jahr 2030 um 50 Prozent, und bis zum Jahr 2050 um 90 Prozent, gegenüber dem Jahr 2015 zu reduzieren.