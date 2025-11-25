Neue statistische Baupreise 2026 im kompakten Format

Diese bilden eine sichere Grundlage zum Bepreisen von Leistungsverzeichnissen, zur Vorbereitung der Vergabe sowie zum Prüfen von Bieter-Preisen. Mit den über 25.500 aktuellen Baupreisen in Form von statistisch ausgewerteten Baupreisen abgerechneter Leistungsverzeichnisse haben Anwender die notwendige Kostensicherheit für ihre Arbeit.
Einzigartig: Neue Baupreise auf Abrechnungsniveau
Regionale Kostensicherheit mit BKI Regionalfaktoren 2026
Alle Neuerscheinungen enthalten die neuen BKI Baukosten-Regionalfaktoren 2026 für jeden Stadt- und Landkreis sowie die Inselfaktoren für Nord- und Ostsee, inkl. Regionalfaktoren für Österreich und Europa. Auf diese Weise können Anwendende die Bundesdurchschnittswerte einfach an das Baukosten-Niveau ihrer Region anpassen.
Als Fachbuch oder eBook
Die neuen Baupreise kompakt Neu- und Altbau umfassen zusammen 862 Seiten und sind gemeinsam im Sparpaket für 139,– Euro (inkl. MwSt., zzgl. Versand) als Fachbuch oder eBook erhältlich. BKI bietet das Werk vier Wochen zur Ansicht mit Rückgabegarantie an.
