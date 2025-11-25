Neue statistische Baupreise 2026 im kompakten Format

Diese bilden eine sichere Grundlage zum Bepreisen von Leistungsverzeichnissen, zur Vorbereitung der Vergabe sowie zum Prüfen von Bieter-Preisen. Mit den über 25.500 aktuellen Baupreisen in Form von statistisch ausgewerteten Baupreisen abgerechneter Leistungsverzeichnisse haben Anwender die notwendige Kostensicherheit für ihre Arbeit.

Einzigartig: Neue Baupreise auf Abrechnungsniveau

Die Fachbücher enthalten aktuelle Baupreise 2026 zu allen wichtigen Bauleistungen, entsprechen dem Niveau der abgerechneten Leistungsverzeichnisse und sind ideal bei der Bewertung von Bieterangeboten oder beim Prüfen von Nachträgen. Die Ausgabe Neubau (463 Seiten) beinhaltet über 14.000 Baupreise aus 49 Leistungsbereichen. Bei der Ausgabe Altbau (399 Seiten) nutzen Anwender über 11.500 Baupreise aus 51 Leistungsbereichen für alle wichtigen Bauleistungen bei Instandsetzungen, Modernisierungen, Erweiterungen und Umbauten, inklusive Abbruch- und Entsorgungsarbeiten. Beide Fachbücher enthalten zahlreiche neue Positionen und Erweiterungen zu Rohbau-, Ausbau-, Gebäudetechnik- und Freianlagen-Gewerken sowie Positionsverweise zu Barrierefreiem Bauen, Brandschutzmaßnahmen und neu auch zu Innenräumen.

Regionale Kostensicherheit mit BKI Regionalfaktoren 2026

Alle Neuerscheinungen enthalten die neuen BKI Baukosten-Regionalfaktoren 2026 für jeden Stadt- und Landkreis sowie die Inselfaktoren für Nord- und Ostsee, inkl. Regionalfaktoren für Österreich und Europa. Auf diese Weise können Anwendende die Bundesdurchschnittswerte einfach an das Baukosten-Niveau ihrer Region anpassen.

Als Fachbuch oder eBook

Die neuen Baupreise kompakt Neu- und Altbau umfassen zusammen 862 Seiten und sind gemeinsam im Sparpaket für 139,– Euro (inkl. MwSt., zzgl. Versand) als Fachbuch oder eBook erhältlich. BKI bietet das Werk vier Wochen zur Ansicht mit Rückgabegarantie an.

