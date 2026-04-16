Nachhaltige Quartiere im Fokus

Die Nachfrage nach ESG-konformen Immobilien nimmt in Deutschland weiter zu, insbesondere in urbanen Wachstumsmärkten wie Berlin. Eine Entwicklung, die JTRE Germany mit dem Projekt Nordhafen Living & Office gezielt aufgreift.Projektentwickler und Investoren reagieren damit auf veränderte Anforderungen von Unternehmen und Mietern, die verstärkt Wert auf nachhaltige, effiziente und nutzerorientierte Gebäude legen. Denn neben klassischen Faktoren wie Lage und Mietpreis gewinnen Kriterien wie Energieeffizienz, Flächenflexibilität und ESG-Standards zunehmend an Bedeutung. Vor allem im Bürosegment zeigt sich ein struktureller Wandel hin zu hochwertigen und zukunftsfähigen Arbeitsumgebungen.

„Heute geht es bei der Vermietung nicht mehr nur um den Preis, sondern vor allem um die Menschen“, sagt Lukáš Sásik, Director International Operations bei JTRE. „Moderne Büroflächen müssen nicht nur effizient sein, sondern auch die Erwartungen internationaler Unternehmen erfüllen, insbesondere im Hinblick auf ESG-Standards, Services und Arbeitsqualität.“

Büromarkt im Umbruch: ESG trennt Gewinner und Verlierer

Der Büromarkt differenziert sich zunehmend. Steigende Anforderungen an Flächenqualität, veränderte Arbeitsmodelle und wirtschaftliche Unsicherheiten führen zu einer stärkeren Differenzierung zwischen modernen und veralteten Bestandsflächen.

„Der Berliner Büromarkt steht derzeit vor gewissen Herausforderungen. Gleichzeitig sehen wir, dass sich hochwertige, ESG-konforme Flächen deutlich besser behaupten“, so Sásik.

Moderne Gebäude bieten dabei nicht nur bessere ESG-Werte, sondern auch eine deutlich höhere Flächeneffizienz. Optimierte Grundrisse, intelligente Gebäudetechnik und flexible Nutzungskonzepte ermöglichen eine effizientere Nutzung pro Quadratmeter und schaffen damit sowohl wirtschaftliche als auch funktionale Vorteile gegenüber älteren Bestandsgebäuden.

Nordhafen Office & Living als Beispiel für ESG-orientierte Quartiersentwicklung

Mit dem Projekt Nordhafen Living & Office in der Berliner Europacity setzt JTRE Germany gezielt auf diese veränderten Marktanforderungen. Das Mixed-Use-Quartier kombiniert hochwertige Wohnangebote mit modernen Büroflächen und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der ökologische, soziale und wirtschaftliche Faktoren integriert.

Der Büroanteil des Projekts umfasst rund 7.500 m² moderne Arbeitsflächen, ergänzt durch etwa 2.400 m² Einzelhandels- und Serviceflächen im Erdgeschoss. Die Flächen sind flexibel konzipiert und reichen von Einheiten ab 30 m² bis hin zu ganzen Etagen mit bis zu 1.500 m², wodurch sowohl Start-ups als auch internationale Unternehmen adressiert werden.

Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Marktes setzt JTRE Germany zudem gezielt auf starke lokale Partnerschaften, um Vermarktung und Positionierung optimal auf die Anforderungen des deutschen Marktes auszurichten.

ESG und Nutzerkomfort als integraler Bestandteil

Im Fokus des Projekts stehen nicht nur Nachhaltigkeitszertifizierungen, sondern vor allem konkrete Mehrwerte für Nutzer. Nordhafen Office wird nach hohen ESG-Standards entwickelt und strebt unter anderem LEED- und WELL-Zertifizierungen an.

Zu den zentralen Merkmalen zählen:

Energieeffiziente Gebäudetechnik und reduzierte CO₂-Emissionen

Integration erneuerbarer Energien sowie wassersparender Systeme

Hochwertige Innenraumqualität mit natürlichem Licht und Frischluftzufuhr

Flexible, individualisierbare Arbeitswelten

Smart-Building-Technologien für effizienten Betrieb

Ergänzt wird das Konzept durch umfangreiche Serviceangebote wie Fahrradinfrastruktur, E-Ladepunkte, Duschen, Umkleiden sowie Community- und Aufenthaltsflächen, die gezielt auf moderne Nutzerbedürfnisse ausgerichtet sind.

Mixed-Use als strategischer Ansatz

Parallel zur steigenden Bedeutung nachhaltiger Gebäude gewinnen auch gemischt genutzte Quartiere an Relevanz. Die Kombination aus Wohnen und Arbeiten reduziert Risiken für Entwickler und schafft gleichzeitig einen höheren Mehrwert für das gesamte Quartier.

Diese integrierte Herangehensweise ermöglicht nicht nur eine effizientere Flächennutzung, sondern stärkt auch die langfristige Attraktivität und Resilienz urbaner Standorte.

Standortvorteil: Europacity als urbaner Zukunftsraum

Die Berliner Europacity entwickelt sich zunehmend zu einem der dynamischsten innerstädtischen Quartiere. Im Gegensatz zu gewachsenen Innenstadtlagen entstehen hier gezielt geplante urbane Räume mit moderner Infrastruktur, klarer Struktur und hoher Aufenthaltsqualität.

Nordhafen profitiert dabei insbesondere von seiner Lage in unmittelbarer Nähe zum Berliner Hauptbahnhof (ca. 1 km) sowie der Anbindung an zentrale Geschäfts- und Verkehrsachsen. Die Kombination aus Wasserlage, urbaner Infrastruktur und moderner Architektur schafft ein Umfeld, das sowohl für Unternehmen als auch für private Nutzer zunehmend an Attraktivität gewinnt.

Langfristige Perspektive: Nachhaltigkeit als neuer Standard

Für Projektentwickler bedeutet diese Entwicklung ein grundlegendes Umdenken. Nachhaltigkeit, Nutzungsmix und Nutzerzentrierung sind keine optionalen Zusatzfaktoren mehr, sondern zentrale Voraussetzungen für wirtschaftlich erfolgreiche und zukunftsfähige Immobilienprojekte.

Mit seiner internationalen Erfahrung und einem klaren Fokus auf nachhaltige Stadtentwicklung positioniert sich JTRE Germany als langfristiger Akteur im deutschen Markt – mit dem Anspruch, neue Standards für urbane Quartiere zu setzen.

„Wir entwickeln nicht nur Gebäude, sondern urbane Lebensräume mit langfristigem Mehrwert“, so Sásik.

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