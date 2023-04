Münchener Verein: Karoline Viktoria Mielken verstärkt Maklervertrieb

Die 37-jährige gebürtige Hannoveranerin kommt von der nettowelt GmbH, bei der sie Geschäftsführerin mit den Schwerpunkten Marketing, Unternehmenskommunikation und Personal war.

Karoline Viktoria Mielken hat nach ihrer Ausbildung bei großen Versicherern gearbeitet, so als Direktionsbeauftragte Spezialvertrieb Leben und Key Account Managerin Maklervertrieb in der VHV sowie in der Maklerbetreuung und als Spezialistin Biometrie in der Versicherungsgruppe die Bayerische.

In ihrer neuen Position wird sie im Maklervertrieb des Münchener Vorsorgespezialisten die Themen rund um die Lebensversicherung sowohl in der Außenwirkung repräsentieren als auch vertrieblich voranbringen und konzeptionelle Fragestellungen bearbeiten. Sie berichtet an Joachim Rahn, Leiter der Maklerorganisation des Münchener Verein.

„Wir sind glücklich, mit Frau Mielken eine erfahrene Expertin für die Lebensversicherung gewonnen zu haben. Mit ihren hervorragenden Qualifikationen, ihrem Know-how sowie ihrer jahrelangen Erfahrung in der Maklerwelt wird sie unser Team bestens verstärken und unseren Wachstumskurs forcieren“, betont Joachim Rahn.

„Ich freue mich sehr, den Münchener Verein verstärken und den Maklermarkt im Lebensversicherungsbereich mitgestalten zu können. Mein Ziel ist es, mein Know-how der letzten Jahre aus Biometrie, Altersvorsorge und auch alternativen Vergütungsthemen zu nutzen, um den Münchener Verein neben der Krankenversicherung auch in Sachen Lebensversicherung zu einem noch wichtigeren Anbieter zu machen, insbesondere wenn es um das Handwerk geht. Makler stehen hier oft vor größeren Herausforderungen und genau an dieser Stelle wollen wir uns noch stärker positionieren“, betont Karoline Viktoria Mielken. „Sehr wichtig ist mir dabei, unsere Makler vom ersten Tag an mit ins Boot zu nehmen und gemeinsam Lösungen für Vermittler und unsere Kunden zu entwickeln.“

(Münchener Verein)