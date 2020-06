München, Leopoldstraße 256

Die Tattersall·Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH (Tattersall·Lorenz), ein inhabergeführter mittelständischer Property Manager mit Hauptsitz in Berlin, hat eine Niederlassung in der Münchner Leopoldstraße 256 eröffnet.

Damit ist das Unternehmen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart direkt vor Ort vertreten.

Verstärktes Auftragsvolumen

„In den vergangenen zwölf Monaten haben wir ein deutlich verstärktes Auftragsvolumen in Bayern verzeichnet. Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der hier von uns betreuten Objekte von 23 auf 55 an, was einem Plus von mehr als 230.000 Quadratmetern an zu managender Mietfläche entspricht.

Um dies in gewohnter Qualität auch weiterhin sicherzustellen, haben wir beschlossen, ein Büro in der bayerischen Landeshauptstadt zu eröffnen.

Besonders freuen wir uns, mit Ralf Engelsen einen erfahrenen Immobilienprofi für die Leitung unseres neuen Standortes gewinnen zu haben“, äußerst sich Susanne Tattersall, Geschäftsführerin von Tattersall·Lorenz, zu den Gründen.

Ralf Engelsen hatte vor seinem Wechsel zu Tattersall·Lorenz die Leitung der Niederlassungen München und Frankfurt der DIM Value GmbH inne.

Zu weiteren Stationen des 59-Jährigen gehören unter anderem Patrizia Deutschland GmbH, wo er von 2008 bis 2016 als Head of Property Management am Standort München tätig war, und die RGM Gebäudemanagement, für welche er die Niederlassungen in München, Stuttgart und Berlin geleitet hat.

Insgesamt 4,2 Millionen Quadratmeter Mietfläche

Unterstützt wird Ralf Engelsen in München von Petra Demko-Gierth (52), die gemeinsam mit ihm als erste Ansprechpartnerin für die Kunden von Tattersall Lorenz in der Region Bayern agieren wird. Die studierte Center Managerin Demko-Gierth war zuvor unter anderem als Team Lead bei JLL für den Aufbau des Property Management Standorts München verantwortlich.

Aktuell managt Tattersall·Lorenz deutschlandweit 468 Objekte mit zusammen circa 4,2 Millionen Quadratmetern Mietfläche. Bei den Immobilien handelt es sich sowohl um Büro- und Einzelhandelsobjekte als auch Hotels, Logistics und Light Industrial Immobilien.

( Tattersall·Lorenz)