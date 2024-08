MREI: Weiterer Vermietungserfolg im Kalle Neukölln

The Delta Group hatte zuvor bereits im Kalle Neukölln einen Mietvertrag über 3.500 m² unterschrieben und vergrößert sich nun auf 6.500 m². Der Veranstalter Smartvillage mietet 4.000 m² an.

The Delta Group fördert Tech-Startups und betreibt Standorte in England, Deutschland, Südafrika und der Schweiz. Im Kalle Neukölln entsteht mit dem Delta Campus ein Treffpunkt, an dem Gründerinnen und Gründer mit Investoren und Unternehmen zusammenkommen, um gemeinsam Neues zu schaffen. Der neue Mieter Smartvillage bietet Flächen für Events und Konferenzen an. Bereits seit letztem Jahr steht u.a. die Edeka-Gruppe, die Code University sowie der britische Plattenhändler Rough Trade als Mieter fest, der bereits im Gebäude eingezogen ist.

Die Revitalisierung des ehemaligen Kaufhauses an der Karl-Marx-Straße 101 schreitet mit großen Schritten voran. MREI hatte sich bei Übernahme 2018 bewusst gegen einen Abriss und Neubau entschieden. Seit 2019 entsteht in dem über 50 Jahre alten Gebäude ein Social-Hub mit Büroflächen, Dachterrasse, Foodcourt und Eventspace auf insgesamt rund 40.000 Quadratmetern, von denen bereits über die Hälfte vermietet ist.

Sebastian Brehm, Head of Campus bei The Delta Group, freut sich auf den Einzug: „Mit dem Kalle Neukölln haben wir den optimalen Standort gefunden, um kreative Ideen entwickeln und fördern zu können. Gemeinsam mit den Machern vom Kalle Neukölln konnten wir New Work weiterdenken und ein für Deutschland einzigartiges Konzept entwickeln. Wir haben hier eine zeitgemäße Umgebung, um konzentriert und entspannt arbeiten zu können. Gleichzeitig begeistert uns das innovative Gastro-Konzept im ganzen Haus.“

Auch Hans Stier, Partner bei MREI, ist von den neuen Mietern begeistert: „Unsere Partner wollen, ebenso wie wir, etwas voranbringen und neue Wege beschreiten. Deswegen waren wir uns schnell einig und wir freuen uns, durch die Delta Group bald jede Menge an Gründern von Tech-Startups aus aller Welt im Kalle Neukölln zu haben. Das passt wunderbar zu bereits eingezogenen Mietern.“

Infos hier