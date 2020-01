MERKUR Development 2020: Pläne für Projektentwicklungen und Investments

Für 2020 plant das Unternehmen neue Entwicklungsprojekte insbesondere in den Bereichen Hotel und Wohnen. Marcus Hientzsch, seit Jahresanfang alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens, erklärt: „Als mittelständischer Projektentwickler sind wir in den unterschiedlichen Assetklassen zum Teil auch als aktiver Kapitalpartner engagiert, bei Bestandsobjekten auch mit Asset- und Property-Management-Dienstleistungen. Abhängig von der Konjunktur werden wir unsere Pläne für 2020 und die Folgejahre dynamisch an die Entwicklung des Immobilienmarktes anpassen.“

Baufertigstellungen

Im Jahr 2019 hat MERKUR mehrere Bauprojekte abgeschlossen, die teilweise im Rahmen langjähriger Kooperationen umgesetzt worden sind. Für den Hotelbetreiber Novum wurden die Neubauten des Hotels the niu Timber in Esslingen und des Hotels the niu Mesh in Stuttgart-Fasanenhof fertiggestellt. Darüber hinaus hat MERKUR 2019 ein Bürogebäude in Neu-Isenburg in 50-prozentiger Projektpartnerschaft bis zur Fertigstellung begleitet, ebenso den Erweiterungsbau eines AWO-Pflegeheims in Heusenstamm (Hessen). Das Gesamtvolumen der 2019 fertiggestellten Objekte beträgt rund 25.600 Quadratmeter Bruttogeschossfläche.

Verkäufe

Erfolgreiche Verkäufe im Jahr 2019 (teilweise in Partnerschaft) betrafen den Erweiterungsbau eines AWO-Pflegeheims in Heusenstamm an Hemsö, die Veräußerung der Gesellschaftsanteile am Projekt BlueGate Aachen zu Baubeginn an einen von Basecamp gemanagten Fonds und HARFID, den Verkauf des Hotels the niu Mesh, Stuttgart-Fasanenhof, in einer Erbbaurechtskonstruktion an eine Pensionskasse (Grundstück) und die Adamma Investment II GmbH mit Continuum Capital als Investmentmanager, und schließlich den Verkauf des in Projektpartnerschaft mit RED SQUARE errichteten Bürogebäudes Neu-Isenburg, Siemensstraße 10a, an die HAMBORNER REIT AG. Das Gesamtvolumen der Verkäufe betrug rund 70 Mio. Euro.

Geschäftsführung

Harro Hellwege (65) übernimmt nach 24 sehr erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer der MERKUR Development Holding GmbH und vierjähriger gemeinsamer Geschäftsführung mit Marcus Hientzsch den Vorsitz des neu geschaffenen Beirats der Gesellschaft und ist der Gesellschaft mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen vielfältigen Kontakten weiterhin verbunden. Marcus Hientzsch (52) ist seit dem 1. Januar 2020 alleiniger Geschäftsführer.

Ausblick 2020

Für das neue Jahr hat sich MERKUR die Akquisition von zwei bis drei Projektwicklungsgrundstücken, Revitalisierungsprojekten und/oder Kapitalpartner-schaften vorgenommen. Fortgesetzt wird das Bauprojekt¬management für die im Bau befindlichen Hotelprojekte am Stuttgarter Pragsattel und in Eschborn. Auf der Zielgeraden für 2020 sind Fertigstellung und Vermietung von 47 öffentlich geförderten Wohnungen in Aachen-Forst, geplant sind auch die Fertigstellung einer Kindertagesstätte und Fertigstellung und Einzelverkauf von 14 altersgerechten Wohnungen in Heusenstamm, bei deren Entwicklung MERKUR als Kapitalpartner beteiligt ist.

(MERKUR Development Holding GmbH)