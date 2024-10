Mercure: Meilenstein von 1.000 Hotels weltweit erreicht

Seit der Gründung im Jahr 1973 hat sich Mercure zu einem globalen Botschafter für authentische Erlebnisse entwickelt. Heute verbindet die Marke internationales Qualitätsniveau mit dem authentischen Flair des jeweiligen Standorts.

Die finalen Schritte auf dem Weg zur Benchmark von 1.000 Hotels waren die Eröffnungen des Mercure London Earls Court (UK), des Mercure Chandigarh Tribune Chowk (Indien), des Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa (Japan), des Mercure Marival Emotions Resort (Mexiko) und des Mercure Nantong Renmin Road (China).

Besonders in China und Japan wuchs die Marke 2024 stark: Allein in China eröffnete die Brand fast 30 Häuser und steigerte damit das Netzwerk in der Region auf 180 Hotels. In Japan sind im April elf neue Häuser hinzugekommen, womit sich die Anzahl der Mercure Hotels dort verdoppelte.

„Mercure ist seit langem führend im Midscale-Segment, und dieser bedeutende Meilenstein bestätigt unsere Position. Mercure schafft es, eine authentische Verbindung und einen lokalen Touch zu vermitteln, verbunden mit der Relevanz einer globalen Marke. Die nun erreichte Marke von 1.000 Hotels zeigt unsere effektive Expansionsstrategie und die Fähigkeit, Marktanforderungen zu erfüllen, dabei jedoch Qualität und Konsistenz zu wahren“, sagt Jean-Yves Minet, Global Brand President, Midscale & Economy bei Accor.

Er fügt hinzu: „Dieser Erfolg ist das Ergebnis der harten Arbeit unserer Teams weltweit sowie der Treue unserer Gäste und Partner. Unsere neuesten Eröffnungen spiegeln den Geist der Marke Mercure wider: Sie verbinden lokale Kultur mit erstklassiger Gastfreundschaft.“

50 Jahre Lokales authentisch entdecken

Der Markenname Mercure leitet sich von Merkur ab, dem römischen Gott der Reisenden. Seit seinen Anfängen in Saint-Witz, Frankreich, hat sich Mercure stark weiterentwickelt. Nach der Übernahme durch Accor 1975 expandierte die Marke rasch international. Wichtige Etappen waren die Eröffnung des ersten Hotels in Lissabon 1983 sowie die Expansion in den Nahen Osten, Südostasien und Australien 1994. Zum 50-jährigen Jubiläum 2023 bekräftigte Mercure seinen Markenkern, authentische lokale Erlebnisse zu schaffen, dem die Marke auch heute mit mehr als 1.000 Hotels in 68 Ländern treu bleibt.

Im Zentrum des Gästeerlebnisses steht heute das „Discover Local“-Programm, das Reisenden echte Einblicke in die jeweilige Destination bietet, etwa durch regionale Gerichte oder lokale Partnerschaften. Mercure Hotels in aller Welt werden so zum Tor für einzigartige kulturelle Erlebnissen in der jeweiligen Destination, von Rio bis Paris.

„Der Meilenstein von 1.000 Hotels zeigt die ungebrochene Attraktivität von Mercure und unser Engagement, besondere Erlebnisse zu bieten. Jedes Mercure-Hotel ist der Schlüssel zur jeweiligen Destination und bietet Reisenden einen einzigartigen und unvergesslichen Aufenthalt. Unser Ziel ist das Gästeerlebnis weiter zu steigern, indem wir die Verbindung zwischen Mercure und unseren Gästen, lokalen Gemeinschaften und Hoteleigentümer:innen stärken. Wir freuen uns darauf, unseren Weg des Entdeckens und Wachsens gemeinsam mit den Menschen aus aller Welt in den kommenden Jahren fortzusetzen“, sagt Karelle Lamouche, Chief Commercial Officer, Premium, Midscale & Economy Brands bei Accor.

Jüngste Eröffnungen als Teil der globalen Wachstumsambition

Mercure Dubai Deira (eröffnet im Januar 2024): Lokal verankert, bietet das Hotel mit 152 Zimmern unter anderem einen Rooftop Pool und Restaurants, die durch ihr „Garden-to-Table“-Konzept die lokalen Aromen und das Erbe Dubais auf den Tisch bringen.

Mercure Tirana (eröffnet im März 2024): Mercures erstes Hotel in Albanien nimmt Gäste mit auf eine Reise in den noch unentdeckten Mittelmeerraum. Gäste erwarten 64 Zimmer und eine Skybar hoch über der Hauptstadt.

Mercure Hotels in Japan (eröffnet im April 2024): Gleich elf Hotels erweitern seit April das Mercure-Portfolio in Japan, jedes einzigartig und doch mit lokalem Charme, etwa das Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa, das Mercure Miyagi Zao Resort & Spa, Mercure Urabandai Resort & Spa und das Mercure Kyoto Miyazu Resort & Spa.

Mercure ICON Singapore City Centre (eröffnet im April 2024): Das größte Mercure-Hotel der Welt bietet stolze 989 sorgfältig gestaltete Gästezimmer, sechs Restaurant- und Kulinarikangebote und nachhaltige Ausstattung. Das Design zieht seine Inspiration aus Singapurs Chinatown und dem zentralen Geschäftsbezirk der Stadt.

Mercure Bangkok Surawong (eröffnet im Mai 2024): Das 219-Zimmer-Hotel soll an die einstige Handelsgegend entlang des Chao Phraya Flusses erinnern und lockt insbesondere mit seinem Blick auf die Skyline Bangkoks.

Mercure London Earls Court (eröffnet im Juli 2024): Das zwölf Stockwerke hohe Gebäude mit dem Mercure London Earls Court und einem ibis-Hotel, befindet sich in einem der grüneren Stadtteile Londons und ist dennoch nicht weit von der Innenstadt. Das Design des 282-Zimmer-Hotels: Eine Hommage an die ikonische Tardis aus der britischen Kultserie Doctor Who, die ganz in der Nähe in der Earl’s Court Station steht. Britischen Stolz gemischt mit internationalen Aromen können sich die Gäste im hauseigenen „Barnaby’s restaurant and bar“ auf der Zunge zergehen lassen,

Infos hier