Mein Geld: Roundtable Sachwertanlagen

Beim gestrigen Mein Geld-Roundtable kamen Marktexperten der Immobilienwirtschaft mit Chefredakteurin Isabelle Hägewald zusammen, Als Experten beteiligten sich an der lebhaften DiskussionJens Freudenberg von der BVT Unternehmensgruppe, Achim Bauer, CAPRENDIS , Florian Bormann, IMMAC group, Michael Dr. König, Primus Valor AG, US Treuhand Verwaltungsgesellschaft Volker Arndt, Dr. Peters Group Sven Mückenheim und Jens Müller von Verifort Capital.

Gemeinsam zeigten sie auf, welche Herausforderungen derzeit bestehen, wie geopolitische Einflüsse den US-Markt betreffen und welche Trends sowie Handlungsempfehlungen sich daraus für Anleger ergeben.

Einblicke gab es auch in die strategische Kommunikation mit Investoren und die Ziele der Unternehmen bis Jahresende.

Im Fokus standen Fragen wie:

Welche Rolle spielen Sachwerte heute im Portfolio?

Wie reagieren Profis auf internationale Unsicherheiten?

Weshalb sind Investitionen in Immobilienfonds – gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten – dennoch eine sinnvolle Entscheidung?Weshalb gelten Sachwerte im Vergleich zu anderen Anlageformen als krisensicherer?Welche Markttrends beobachten Sie derzeit, und wo sehen Sie die größten Chancen in naher Zukunft?