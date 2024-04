Mazars zieht ins Westfield Hamburg-Überseequartier

Mazars, eine führende internationale Partnerschaft, die auf Wirtschaftsprüfung, Steuern und Beratung spezialisiert ist, und Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Germany haben einen langfristigen Mietvertrag über eine Fläche von rund 5.600 Quadratmetern im Gebäude „Lee“ im Überseequartier unterzeichnet.

Das nachhaltig entwickelte und betriebene Gebäudeensemble passt ausgezeichnet zu den Werten und der Unternehmensstrategie von Mazars. Denn die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft entwickelt für Mandanten innovative Lösungen und begleitet Unternehmen aller Branchen und Größen bei ihrer nachhaltigen Transformation. Die Übergabe der neuen Büroflächen im Westfield Hamburg-Überseequartier an Mazars ist für den Sommer 2025 geplant. Damit sind die Bürogebäude Lee (10.500 qm) und The Yard (8.000 qm) nahezu vollvermietet.

Für den Wechsel in das aufstrebende Überseequartier direkt an der Elbe spricht das stabile organische Wachstum von Mazars in Deutschland. Anfang des Jahres hatte die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft erneut signifikant gestiegene Umsätze vermeldet. Die positive Entwicklung schlägt sich auch am derzeitigen Hamburger Standort in der Domstraße mit 31 Partner und 500 Mitarbeiter nieder.

Mit der Beschäftigtenzahl steigt der Platzbedarf. Mit dem Umzug vollzieht Mazars zudem die erfolgreiche Integration der Nachhaltigkeitsberatung Stakeholder Reporting im kommenden Jahr auch räumlich. Das Hamburger Unternehmen hatte sich Mazars 2023 angeschlossen.

„Aus den derzeit zehn übereinander liegenden kleinen Stockwerken auf den Grundfesten der Hammaburg sowie einem weiteren Standort in der Straße am Schulterblatt werden im Westfield Hamburg-Überseequartier eine Konferenz- sowie drei große miteinander verbundene Büroetagen. Die modernen flexiblen Büroflächen auf 5.600 Quadratmetern ermöglichen eine neue Form der Vernetzung unserer verschiedenen Geschäftsbereiche und multidisziplinären Teams. Zudem bieten wir unseren heutigen und künftigen Mitarbeiter*innen eine sehr gute ÖPNV-Anbindung, inspirierende Arbeitsplätze im Herzen der HafenCity, vielfältige Freizeitmöglichkeiten nach der Arbeit sowie einen phänomenalen Elbblick von einer großen begrünten Dachterrasse“, sagt Dierk Lemmermann, Partner bei Mazars in Deutschland und Standortleiter in Hamburg.

Luv & Lee: inspirierendes Umfeld für die Arbeitswelt von morgen

Innovativ, dynamisch und lebendig: Die Türme Luv & Lee an der Waterfront, der Uferpromenade des Quartiers, mit insgesamt 19.650 Quadratmetern Bürofläche sind nicht nur Bürogebäude, sondern ermöglichen ein außergewöhnliches tägliches Erlebnis bei der Arbeit.

Durch die transparenten Fassaden und flexiblen Büroräume wird bei den in den Gebäuden Arbeitenden als auch bei Besucher*innen ein Gefühl von grenzenlosen Möglichkeiten hervorgerufen. Konzipiert als inspirierender Arbeitsplatz bieten Luv & Lee modernste Ausstattungsmerkmale. Es gibt einen direkten, glasüberdachten Zugang zur U-Bahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Große private Gartenterrassen auf dem Dach des vierten und fünften Stocks des Gebäudes Lee und ein begrünter Innenhof schaffen vielfältige Kommunikationsgelegenheiten. Ein großes, offenes Treppenhaus verbindet die Stockwerke und fördert die Dynamik und Lebendigkeit im Gebäude. Die Architektur schafft Verbindungen und ermöglicht ein höheres Maß an Kommunikation und Teamwork. Menschen werden zusammengebracht, Synergien geschaffen und Unternehmenskulturen können sich entfalten.

Außerdem heißen direkt in den Gebäuden Luv & Lee öffentliche Restaurants wie das Fischrestaurant Pesca – Theatre of Fish im Gebäude Luv, mit wasserseitig gelegenen Außenterrassen ihre Gäste willkommen. Des Weiteren ist im Gebäude Lee das südamerikanische Restaurant Elemente in der ersten Etage sowie die Air Bar mit Zugang zur Aussichtsplattform in der obersten Etage des 62 Meter hohen Turms geplant, welche den Besuchern einen 360°-Blick über die HafenCity, traditionelle Innenstadt und Elbe gewährt.

Beide Konzepte werden von der Rhubarb Hospitality Collection (RHC) betrieben. Die Architektur für die Bürotürme ist von UNStudio, einem international orientierten Architektur- und Designbüro mit Sitz in Amsterdam.

Zertifizierte Nachhaltigkeit im Westfield Hamburg-Überseequartier

Standardisiert erhalten alle Neubauten im Westfield Hamburg-Überseequartier die „BREEAM“-Zertifizierung in den Kategorien „Communities“ und „New Construction Excellent“. Die gesamte Baustelle hat zudem bereits als erstes Großprojekt in Deutschland das DGNB-Vorzertifikat für nachhaltige Baustellen erhalten, welches schon erfolgreich als Planungs- und Managementtool eingesetzt wird und die Mixed-use-Projektentwicklung noch vor Fertigstellung zu einer möglichst hohen Nachhaltigkeitsqualität verpflichtet.

Darüber hinaus legt URW bei der Auswahl der Baumaterialien großen Wert auf einen geringen CO2-Fußabdruck und einen hohen Recyclinganteil. So wird für die Struktur der Gebäude ein kohlenstoffarmer Zement verwendet, der im Vergleich zu herkömmlichem Zement bis zu 50 Prozent CO2-Verbrauch einspart.

Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen während des Baus und im späteren Betrieb, hervorragend gedämmte Gebäudehüllen bei tageslichtdurchfluteten Räumen, optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, u.a. mit U-Bahn-Station direkt im Quartier, insgesamt 3.500 Fahrradstellplätze, Ladestationen für E-Bikes und E-Autos sowie moderne Sharing- und Shuttleangebote – das nachhaltige Gesamtkonzept des Westfield Hamburg-Überseequartiers und seiner Bürogebäude umfasst zahlreiche Komponenten und Maßnahmen.

Westfield Hamburg-Überseequartier: Moderne Urbanität für Hamburg

Im Westfield Hamburg-Überseequartier in der Hamburger HafenCity entsteht ein Ensemble aus insgesamt 14 Gebäuden, das mit herausragender Architektur und einem einzigartigen Nutzungsmix einen neuen lebendigen Ort in Hamburg bilden wird. Einzelhandel, Gastronomie sowie Entertainment und Kultur werden fein abgestimmt mit 579 Wohnungen, Büros für 4.000 Arbeitsplätze, drei Hotels und einem Kreuzfahrtterminal.

Das Quartier ist durch eine eigene U-Bahn-Station, Buslinien sowie diverse Mobilitätsservices optimal in die lokale Infrastruktur eingebunden. Das Mixed-use-Projekt besteht aus einer Gesamtfläche von 419.000 Quadratmetern und wird bis zum Frühjahr 2024 von Unibail-Rodamco-Westfield realisiert.

